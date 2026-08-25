O nowym zakupie Zuckerberga pisze Property Design. Wartość rezydencji szacowana jest na 20-30 mln euro.

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Mark Zuckerberg kupił imponujący zamek w Irlandii

Strancally Castle kupiony przez założyciela Facebooka i jego żonę ma około 1,5 tys. mkw. powierzchni i położony jest w hrabstwie Waterford w południowo-wschodniej Irlandii. Znajduje się na wzniesieniu nad rzeką Blackwater. Wokół zamku rozciąga się imponujący majątek ziemski o powierzchni 178 ha, co odpowiada obszarowi ok. 250 boisk piłkarskich.

Przez ostatnie 25 lat właścicielami obiektu byli Michael i Giancarla Alen-Buckleyowie. Nie wiadomo, ile miliarder zapłacił za tę ogromną rezydencję, cena transakcji nie została bowiem ujawniona. „The Irish Times” szacuje jednak wartość posiadłości na 20-30 mln euro.

Rodzina Zuckerberga ma zamiar przebywać w irlandzkim zamku w czasie wizyt związanych z działalnością Mety, której międzynarodowa siedziba znajduje się w Dublinie. Na stałe nadal mieszkać będzie natomiast w Stanach Zjednoczonych.

Zamek Zuckerberga w Irlandii. Jest tu nawet kryty basen

Strancally Castle wybudowany został ok. 1830 r. dla Johna Keily’ego według projektu irlandzkich architektów, braci Jamesa i George’a Richarda Painów. Zamek ma trzy kondygnacje i stanowi przykład XIX-wiecznego neogotyku. Został wzniesiony z obrobionych bloków wapienia i piaskowca. Rezydencję wpisano do irlandzkiego rejestru dziedzictwa jako budynek o znaczeniu ogólnokrajowym.

„Architekci nie chcieli odtwarzać konkretnej średniowiecznej budowli. Wykorzystali natomiast zestaw form kojarzących się z dawną architekturą obronną: blankowane attyki, narożne wieże, kamienne sterczyny, ostrołukowe okna, dekoracyjne wykusze oraz szczelinowe otwory przypominające strzelnice. Elementy te miały nadawać prywatnej rezydencji romantyczny i monumentalny charakter” – zauważa Property Design.

W XXI w. zamek przeszedł renowację, która prowadzona była jednak z uwzględnieniem historycznego charakteru budowli. W jej efekcie w posiadłości pojawił się m.in. kryty basen.

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