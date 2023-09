Latem dość wysoka wilgotność chroni z kolei uprawy przed wysuszeniem. To idealne warunki dla szczepów winogron, z których powstaje prosecco. Źle znoszą one jednak suszy czy zbyt mokre podłoże, co miało w tym roku miejsce wiosną i latem. Warunki takie trudne są jednak nie tylko dla owoców, ale i dla zbierających je pracowników. Dr Tarolli w rozmowie z „La Repubblica” zauważa, że zmiany klimatu oraz odpływ ludności z obszarów wiejskich doprowadziły do poważnego niedoboru siły roboczej we włoskich górach.

Skutki zmian klimatycznych sprawiają między innymi, że z roku na rok nowych winiarzy jest coraz mniej – młode pokolenie coraz rzadziej wybiera trudną pracę.

Skutki zmiany klimatu zagrażają nie tylko winogronom – dziesiątkują one uprawy na całym świecie. Problem jest między innymi z hiszpańską oliwą czy brytyjskim jęczmieniem – w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano dramatyczny spadek plonów ze względu na warunki środowiskowe.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) wielokrotnie ostrzegał, że jeśli Ziemia wciąż będzie się ocieplać, wkrótce ok. 8 proc. światowych gruntów rolnych może stać się niezdatne do uprawy.

Tymczasem według opublikowanego w maju raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej istnieje aż 66 proc. szans, że w ciągu najbliższych pięciu lat średnia roczna temperatura na świecie osiągnie poziom 1,5°C powyżej temperatury sprzed epoki przemysłowej.