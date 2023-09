Nowy trend: praca zdalna z siłowni. Kluby fitness kuszą ofertą hybrydową

Pomysł jest prosty, ale w ostatnim czasie – zwłaszcza po pandemii COVID-19, która sprawiła, że praca zdalna i hybrydowa zyskały na znaczeniu, a wiele firm zaczęło je traktować jako standard – świetnie się sprawdza.

Polega on na tym, by w wydzielonych częściach siłowni, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca, wyodrębnić specjalne przestrzenie biurowe. Są to kameralne stanowiska pracy, ale i większe przestrzenie coworkingowe – część siłowni oferuje na swoich przestrzeniach dodatkowe biurka, inne mają specjalnie wyznaczone sale, by oddzielić trenujących od tych, którzy między treningami korzystają z komputera bądź uprawiając sport prowadzą wideo rozmowy, a jeszcze inne pobierają dodatkowe opłaty i oferują swoim klientom całe piętra, na których mogą ćwiczyć i pracować przez cały dzień.

Jak podkreśla „WSJ”, WeWork – twórca przestrzeni coworkingowych na całym świecie – ma obecnie kłopoty, a jego przyszłość stała się niejasna.

Tymczasem kawiarnie w USA czy w Europie zapełnione są osobami, które pracują z kubkiem kawy w ręku. Wielu właścicieli siłowni w USA chce pójść tym tropem.

Wydaje się więc, że trend ten zyskiwać będzie na popularności. Istotne jest także to, że aktywność fizyczna coraz częściej stanowi źródło relaksu i codzienny rytuał wielu osób. Istnieje także coraz większy popyt na przestrzenie coworkingowe, znajdujące się blisko miejsc, w których pracownicy lubią przebywać i spędzać tam wolny czas.