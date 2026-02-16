Reklama

Polak po raz trzeci na igrzyskach. „Wiatr odbiera możliwość widzenia”

- W lodowej rynnie rozwijam ogromne prędkości. Zazwyczaj jest to około 100-130 km/godz. – zdradził w rozmowie z serwisem Well.pl Mateusz Sochowicz, polski saneczkarz i uczestnik trzech igrzysk olimpijskich.

Publikacja: 16.02.2026 16:26

Mateusz Sochowicz najlepiej ocenia igrzyska w Chinach. Jego zdaniem miały największy rozmach.

Mateusz Sochowicz najlepiej ocenia igrzyska w Chinach. Jego zdaniem miały największy rozmach.

Foto: ANDREA SOLERO/PAP/EPA

Joanna Kamińska

Sportowiec zasłynął na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku, w czasie których zjechał na sankach z ogromną prędkością bez maski.

- Zjazd bez maski jest to całkiem niebezpieczna sprawa. Przy wywrotce, można trzeć gołą twarzą po lodzie. To ogromne ryzyko. Jej brak powoduje nasze oślepienie, a wiatr wieje nam w twarz i odbiera nam możliwość widzenia – wyjaśnił w wywiadzie udzielonym Well.pl.

Igrzyska 2026: polski oMateusz Sochowicz o saneczkarstwie 

Jako uczestnik już trzecich igrzysk olimpijskich Sochowicz opowiedział, czym – jego zdaniem – różnią się te trwające we Włoszech od imprez w Korei Południowej i w Chinach. Przyznał, że w czasie tych obecnych docenia m.in. lepszą atmosferę i pyszne jedzenie. Natomiast w tych organizowanych w Chinach dostrzegł największy rozmach.

Ponadto w wywiadzie udzielonym Well.pl Mateusz Sochowicz opowiedział, że początkowo uprawiał narciarstwo alpejskie, a swoją przygodę z saneczkarstwem rozpoczął w wieku 15 lat. Podkreślił, że w tym sporcie wyjątkowo ważny jest sprzęt.

- Saneczkarstwo to sport inżynieryjny. Nawet najlepszy pilot nie jest w stanie nadrobić straty spowodowanej gorszym sprzętem. Jesteśmy lata świetlne za na przykład Niemcami.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: 5 MINUT Z Mateuszem Sochowiczem - polskim twardzielem "saneczkowej Formuły 1"

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Igrzyska Olimpijskie sport XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Boisko do gry w polo ma wielkość kilku boisk piłkarskich. W grze uczestniczą dwie drużyny liczą
Sport
Wimbledon i Superbowl na koniach: Argentyna kocha polo tak, jak piłkę nożną
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Parkur podczas finału Longines EEF Series składał się z 12 przeszkód o wysokości 155 centymetrów.
Sport
Finał cyklu Longines EEF Series na Służewcu: wielki sport w Warszawie
Fotokomórka rozstrzygnęła wynik walki o złoty medal na dystansie na 100 metrów podczas igrzysk w Par
Sport
Jak działa system pomiaru czasu podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu?
Antoine Arnault, syn Bernarda Arnaulta i wiceprezes firmy Christian Dior SE , należącej do koncernu
Sport
Firma najbogatszego Europejczyka już wygrała igrzyska w Paryżu. Pełna dominacja
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama