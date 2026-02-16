Mateusz Sochowicz najlepiej ocenia igrzyska w Chinach. Jego zdaniem miały największy rozmach.
Sportowiec zasłynął na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku, w czasie których zjechał na sankach z ogromną prędkością bez maski.
- Zjazd bez maski jest to całkiem niebezpieczna sprawa. Przy wywrotce, można trzeć gołą twarzą po lodzie. To ogromne ryzyko. Jej brak powoduje nasze oślepienie, a wiatr wieje nam w twarz i odbiera nam możliwość widzenia – wyjaśnił w wywiadzie udzielonym Well.pl.
Jako uczestnik już trzecich igrzysk olimpijskich Sochowicz opowiedział, czym – jego zdaniem – różnią się te trwające we Włoszech od imprez w Korei Południowej i w Chinach. Przyznał, że w czasie tych obecnych docenia m.in. lepszą atmosferę i pyszne jedzenie. Natomiast w tych organizowanych w Chinach dostrzegł największy rozmach.
Ponadto w wywiadzie udzielonym Well.pl Mateusz Sochowicz opowiedział, że początkowo uprawiał narciarstwo alpejskie, a swoją przygodę z saneczkarstwem rozpoczął w wieku 15 lat. Podkreślił, że w tym sporcie wyjątkowo ważny jest sprzęt.
- Saneczkarstwo to sport inżynieryjny. Nawet najlepszy pilot nie jest w stanie nadrobić straty spowodowanej gorszym sprzętem. Jesteśmy lata świetlne za na przykład Niemcami.
