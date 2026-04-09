Jeżeli chodzi o codzienność w pracy, to złe emocje mamy pod kontrolą, odczuwamy stabilizację, radzimy sobie ze stresem czy smutkiem, coraz częściej też jesteśmy gotowi rozglądać się za nową pracą – tak zdaniem ekspertów Gallupa, autorów najnowszej edycji raportu „State of the Global Workforce” można podsumować nastroje wśród polskich pracowników. Na tle Europy wypadamy całkiem dobrze.

Polski rynek pracy w badaniu Gallupa

Jak pracuje się Polakom i jakie są ich plany na rozwój w sferze zawodowej? Sprawdzili to analitycy z firmy Gallup, a swoje spostrzeżenia zawarli w kolejnej edycji publikowanego od 2005 r. globalnego raportu pod tytułem „State of the Global Workplace”.

Raport bazuje na ankietach, które od stycznia do grudnia 2025 r. przeprowadzono w gronie ponad 263 tys. mieszkańców ponad 160 krajów. Respondentów zapytano, jak ogólnie radzą sobie w pracy, czy często odczuwają stres, smutek, złość i osamotnienie, a także o ich perspektywy zmiany pracy.

Kolejnym z ważnych aspektów, które analizowano, był poziom zaangażowania w pracy. Ten wskaźnik określa psychologiczne przywiązanie do miejsca pracy, zespołu i pracodawcy. Okazuje się, że Polska, na równi z Chorwacją, to dwa kraje z najniższym w Europie poziomem zaangażowania pracowników.

W 2025 r. ten wskaźnik wyniósł zaledwie siedem proc., o jeden punkt procentowy mniej w porównaniu ze średnią z trzech ostatnich lat. Tak niskiego zaangażowania nie zanotowano w Polsce w całej historii raportu Gallupa.

Stres odczuwa 22 proc. Polaków – to znacznie mniej niż w Europie czy na świecie, gdzie średnia wyniosła odpowiednio 39 i 40 proc. Idzie ku dobremu, bo od trzech lat ten poziom konsekwentnie spada. Bez zmian – na poziomie 12 proc. – utrzymuje się z kolei wskaźnik odczuwania złości. Średnie europejska i światowa wyniosły odpowiednio 15 i 22 procent.

Dla kontrastu, 43 proc. Polaków przyznało w badaniu Gallupa, że dobrze radzą sobie w pracy, co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe. Średnia europejska jest nieco wyższa i wynosi 49 proc., z kolei średnia światowa to 34 procent.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że tylko osiem proc. Polaków odczuwa smutek, tu również zanotowano spadek o jeden punkt procentowy. Znacznie gorzej jest w Europie i na świecie, gdzie średnie dla tego wskaźnika wyniosły odpowiednio 17 i 23 proc. Znacznie lepiej sytuacja wygląda w Polsce również w kwestii poczucia samotności: wskazało na nie tylko sześć proc. pracowników w porównaniu z 13 proc. ogółu Europejczyków i 22 proc. pracowników w skali globalnej.

57 proc. Polaków (tyle samo, co Europejczyków) uważa z kolei, że jest teraz dobry czas na zmianę pracy — o pięć punktów procentowych więcej niż trzy lata temu. Tego samego zdania jest 52 proc. ogółu badanych z całego świata.

Raport Gallupa: Najważniejsze trendy na rynku pracy

Autorzy raportu zauważają, że zaangażowanie w pracy, czyli wskaźnik, który ma kluczowy wpływ na produktywność, osiągnął najniższy poziom od 2020 r. Dla globalnej gospodarki wygenerowało to stratę na poziomie 10 bilionów dolarów i spadek PKB o dziewięć proc.

Pomimo tego spadku poziom zaangażowania jest o osiem punktów procentowych wyższy niż w 2009 r. i o pięć punktów procentowych wyższy niż dekadę temu. Jeżeli jeden proc. to ok. 21 mln osób, to oznacza to, że dziesiątkom milionów pracowników pracuje się lepiej.

Co więcej, od czasów pandemii ludzie generalnie z coraz większym optymizmem oceniają swoje zawodowe perspektywy. Ten pozytywny nastrój nie dotyczy jednak pracowników zdalnych, bez zmian są z kolei nastoje pracowników hybrydowych. Zdaniem ekspertów przyczyną mniejszego optymizmu w tej pierwszej grupie są mniejsze możliwości rozwoju, jakie daje praca poza biurem.