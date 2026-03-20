„World Happiness Report” to jeden z flagowych raportów amerykańskiej firmy badawczej Gallup. Główną częścią tegorocznej publikacji jest ranking 136 krajów z całego świata. Polska zaliczyła awans w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia i trafiła do czołowej dwudziestki piątki.

Doroczny raport Gallupa na temat poczucia szczęścia wśród mieszkańców naszego globu obejmuje ranking 136 krajów. Zestawienie powstało na podstawie ankiet, w których pytano o subiektywne oceny respondentów na temat ich własnego życia. Zebrane dane dotyczą lat 2023-2025.

W gronie dziesięciu najszczęśliwszych krajów na naszym globie nastąpiło kilka przetasowań. Pozycję globalnego lidera ponownie zachowała Finlandia. Na podium miejscami zamieniły się ze sobą Islandia i Dania – ta pierwsza awansowała z pozycji trzeciej na drugą.

Kostaryka strąciła Szwecję z miejsca czwartego na piąte i znalazła się najwyżej niż którekolwiek państwo z Ameryki Łacińskiej w historii raportu Gallupa. Norwegia zaliczyła awans z miejsca siódmego na szóste, a na pozycję siódmą wskoczyła Holandia. Miejsca ósme i dziewiąte niezmiennie należą do Izraela i Luksemburga. Czołową dziesiątkę zamyka Szwajcaria, która zastąpiła na tej pozycji Meksyk.