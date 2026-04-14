Pomimo tworzenia w miastach coraz to nowych obszarów zielonych owady mają czasem trudności w zapylaniu roślin, bo ze względu na zanieczyszczenie powietrza tracą orientację w terenie. W odpowiedzi na te problemy brytyjska projektantka stworzyła innowacyjne rozwiązanie, którego celem jest pomoc owadom w odnalezieniu się w trudnych miejskich warunkach

Reklama Reklama

Faux Flora: System drogowskazów dla miejskich owadów

Owady odgrywają kluczową rolę nie tylko w rolnictwie, ale też w utrzymywaniu zieleni i bioróżnorodności w miastach. Niestety, zanieczyszczenia smogiem i hałasem sprawiają, że pszczoły i inne owady przestają wyczuwać zapachy kwiatów, tracą orientację w terenie i ostatecznie nie trafiają do kwiatów, które powinny zapylać. W rezultacie utrzymanie lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności w miastach staje się coraz trudniejsze.

Odpowiedzią na te problemy ma być projekt o nazwie Faux Flora. Jego autorką jest brytyjska multidyscyplinarna projektantka Justina Alexandroff, absolwentka prestiżowego brytyjskiego uniwersytetu Central Saint Martins. Alexandroff specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych materiałów, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii.

Wynalazek Brytyjki powstał we współpracy z naukowcami z indyjskiego centrum badawczego NICE Labs z Bangalore, zajmującymi się ekologią biochemiczną, w tym relacjami między owadami zapylającymi a roślinami. Faux Flora to w swojej istocie imitacja prawdziwego kwiatu, który ma działać jako swego rodzaju wabik lub kierunkowskaz, przyciągający pszczoły i inne owady kolorami, które mogą zobaczyć, a także odpowiednio intensywnym aromatem.

Sztuczne kwiaty ratunkiem dla pszczół

Docelowo sztuczne kwiaty autorstwa Justiny Alexandroff mają być umieszczone pośród naturalnych kwiatów, które czekają na zapylenie. „Ten projekt bada »kwiatowość« z perspektywy owada, postuluje też, aby postrzegać infrastrukturę miejską jako przestrzeń nie tylko dla ludzi, ale też dla innych organizmów” – tłumaczy projektantka na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Przy tworzeniu systemu Faux Flora wykorzystano parametryczne projektowanie trójwymiarowe, osiągnięcia w dziedzinie ekologii biochemicznej, a także nanocelulozę jako materiał, dzięki któremu można naśladować kolory oddziałujące na owady. Wynalazek Justiny Alexandroff ma trzy cechy, które upodabniają go do prawdziwego kwiatu: słodki zapach, opalizującą powierzchnię i symetryczny wygląd.

Sztuczne kwiaty z żywicy wydrukowano w drukarce 3D. Ich kształt naśladuje geometryczne, fraktalne formy prawdziwych kwiatów. Na powierzchni sztucznych kwiatów wykorzystano naturalnie występujący w przyrodzie efekt opalizacji, który przyciąga owady. Ten sam efekt widać nie tylko na powierzchni płatków kwiatów, ale też na przykład w skrzydłach motyli.

Aby owady zapylające już z daleka zauważyły sztuczne kwiaty, porowatą strukturę żywicy jeszcze przed wydrukiem nasączono specjalną mieszanką intensywnie pachnących olejków eterycznych. Dzięki temu zapach jest w stanie przebić się przez zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Naukowcy wykorzystali między innymi molekuły olejku jaśminowego, który owady są w stanie wyczuć nawet w smogu.

