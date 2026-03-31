Do projektu „Moja droga do celu” Audi zaprosiło Annę Augustynowicz-Akardas, multidyscyplinarną artystkę specjalizującą się w kolażu i animacji oraz Radosława Kotarskiego – pisarza, przedsiębiorcę i kolekcjonera sztuki.
Raport „Droga do celu” to analiza zmian w sposobie, w jaki Polacy postrzegają rozwój, a także sukces i mobilność. Wnioski z badania wskazują, że mamy do czynienia z odejściem od tradycyjnego, linearnego modelu myślenia o życiu, w którym kluczowe było osiągnięcie jednego, jasno określonego celu. Dziś coraz częściej liczy się nie punkt docelowy, lecz umiejętność utrzymania kierunku w zmieniających się warunkach.
68 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez infuture.institute deklaruje, że ich życiowa ścieżka nie ma jednego sprecyzowanego celu, a 72 proc. przyznaje, że częściej niż kiedyś zmienia swoje decyzje i priorytety. To wskazuje na rosnącą elastyczność i adaptacyjność, ale także potrzebę redefinicji tego, jak postrzegamy w Polsce sukces. Obecnie nie jest on już jednorazowym osiągnięciem, lecz procesem, który wymaga ciągłej adaptacji, a także świadomego trzymania się obranego wcześniej kierunku.
Co istotne, Polacy podchodzą do tego procesu w sposób pragmatyczny. Najczęściej opisują go poprzez codzienne metafory – jako podróż drogą lokalną lub autostradą – a nie jako przygodę czy eksplorację. Oznacza to, że rozwój nie jest przez nich „romantyzowany”, lecz traktowany jak coś, co trzeba konsekwentnie realizować w ramach codziennych obowiązków.
Raport infuture.institute dla Audi podkreśla również znaczenie różnych etapów życia w kształtowaniu podejścia do mobilności i decyzji. Młodsze osoby charakteryzują dynamika i pragnienie uzyskania szybkich efektów, jednak są one bardziej podatne na spadki motywacji. Z kolei osoby w wieku 25-44 lata koncentrują się na stabilności, przewidywalności i budowaniu trwałych struktur życia. W starszych grupach rośnie znaczenie komfortu, zdrowia oraz prostoty, a droga przestaje być wyścigiem, stając się przestrzenią świadomych wyborów.
Na tym tle mobilność nabiera nowego znaczenia. Dla niemal połowy badanych jest ona narzędziem organizacji codzienności, ale jednocześnie dla wielu stanowi przestrzeń regeneracji i element stylu życia. Podróże zajmują wysokie miejsce w hierarchii marzeń Polaków, wyprzedzając aspiracje związane z karierą. To wyraźny sygnał przesunięcia od kultury osiągnięć w stronę jakości życia i równowagi.
Istotnym wątkiem raportu jest także stosunek do technologii. Choć większość badanych dostrzega jej rolę w zwiększaniu kontroli i ułatwianiu podróży, jednocześnie wielu odczuwa jej nadmiar jako obciążenie. Oczekiwania wobec nowoczesnych rozwiązań są więc jasne – mają być intuicyjne, dyskretne i wspierać użytkownika bez angażowania jego uwagi.
W kontekście przyszłości mobilności widoczny jest pragmatyzm. Polacy nie opowiadają się jednoznacznie za jednym modelem – dominują przewidywania dotyczące rozwiązań mieszanych, łączących różne technologie i formy napędu. To podejście odzwierciedla szerszą zmianę: zamiast radykalnych przełomów preferowana jest ewolucja, która wpisuje się w codzienne potrzeby.
„Obserwujemy wyraźne przesunięcie od kultury osiągnięć do kultury odzyskiwania – życia, spokoju, czasu, kontroli – komentuje Natalia Hatalska, CEO infuture.institute. „Podróże to trzecie największe marzenie Polaków; o karierze marzy zaledwie 7 proc. Po drugie, wyczerpuje się formuła wyjaśniania decyzji przynależnością do pokolenia. O naszych wyborach częściej przesądza etap życia niż sam wiek. Po trzecie, Polacy są zmęczeni technologią – najbardziej ci, którzy korzystają z niej najczęściej. Nie mówią jednak »wyłączmy wszystko«. Oczekują, że technologia będzie niewidoczna i będzie działać w tle. Po czwarte – przyszłość mobilności. 44 proc. Polaków uważa, że będzie ona mieszana. Tylko 6 proc. mówi o pełnej elektryfikacji. Widać w tym ostrożność i pragmatyzm”– dodaje Natalia Hatalska.
