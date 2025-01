Cytowani przez nich producenci żywności wysoko przetworzonej zauważają spadek popytu na te produkty. Przedstawiciele sieci supermarketów Walmart zauważyli z kolei, że klienci kupują mniej jedzenia, ich zdaniem ma to związek z rosnącą popularnością leków z semaglutydem.

Czy znów będziemy społeczeństwem ludzi szczupłych? Eksperci: Nie tak szybko

Według danych banku inwestycyjnego Morgan Stanley, które cytuje „The New York Times”, obecnie leki z semaglutydem stosuje około siedmiu milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 24 milionów. Przypomnijmy, że według oficjalnych danych ponad trzy czwarte mieszkańców USA ma nadwagę lub cierpi na otyłość.

Eksperci podkreślają jednak, że zmiany, które dotykają część przemysłu spożywczego, będą rozłożone w czasie. Preparaty zawierające semaglutyd nadal są relatywnie drogie, a więc zmiana nawyków żywieniowych w pierwszej kolejności będzie udziałem niewielkiej grupy zamożnych konsumentów w krajach rozwiniętych.

Analitycy dodają, że zjawisko odchodzenia konsumentów od słodyczy i wysoko przetworzonych, tłustych i słonych przekąsek na rzecz zdrowszego jedzenia mogą przyśpieszyć obniżki cen leków z semaglutydem. Na rynku farmaceutycznym przybywa bowiem nowych preparatów zawierających tę substancję, eksperymentuje się też z jej innowacyjnymi alternatywami.

Być może całe zjawisko w niedługim czasie dotrze też do Europy, a jednym z pierwszych krajów Starego Kontynentu, w których mogą zaistnieć podobne mechanizmy, jak w USA, jest Wielka Brytania. Jak bowiem zauważa „Financial Times”, tamtejszy rząd planuje objąć refundacją lek z semaglutydem o nazwie Mounjaro, przez co będzie on bardziej przystępny dla większej liczby osób pragnących schudnąć. Ale to nie koniec – pojawienie się preparatów z semaglutydem w niższych cenach, będących efektem rosnącej konkurencji między producentami, spodziewane jest też na innych rynkach w Europie, a także w Indiach, gdzie spożycie słodkich przekąsek dynamicznie rośnie, podobnie jak liczba osób z nadwagą.