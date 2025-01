Przyczyn naszego niewysypiania się może być całe mnóstwo. W kwestii niektórych z nich sami jesteśmy sobie winni. Wymieńmy chociażby pochłanianie znacznych ilości kawy, nadmierne spożycie alkoholu, siedzący tryb życia i spędzanie wieczorów przed ekranem smartfona, tabletu czy komputera. Wszystko to w środowisku zanieczyszczonym przez światło, które utrzymuje nasz organizm w stanie czuwania praktycznie przez całą dobę, rozregulowując nasz dobowy rytm.

Melatonina lubi chłód

Kluczowy wpływ na jakość snu ma temperatura. – Aby w ogóle doszło do zainicjowania snu, temperatura ciała człowieka musi spaść o około 1 stopnia Celsjusza – mówi Joanna Byrt, absolwentka neurobiologii na Uniwersytecie Stanowym Michigan i współwłaścicielka działającej od 1926 roku poznańskiej manufaktury puchowych kołder i poduszek Emkap. – Kiedy wieczorem temperatura ciała spada, komórki termoczułe wysyłają komunikat do podwzgórza, że powinno ono zacząć produkować melatoninę – hormon, który daje ciału sygnał, że czas na sen – tłumaczy.

– Bardzo często lekceważymy rolę odpowiedniej temperatury w najbliższym otoczeniu. A to właśnie środowisko termiczne wpływa na jakość zasypiania i jakość uzyskanego snu – zauważa Joanna Byrt, przytaczając wyniki badania, które doktor Nick Obradovich przeprowadził m.in. na próbie kilkuset tysięcy Amerykanów na przestrzeni lat 2002–2011. – Jest to największe jak dotąd badanie związku między snem a temperaturą otoczenia i dostarczyło nam pierwszych dowodów na to, że zmiany klimatyczne mogą zakłócać ludzki sen – dodaje.

W najgorszej sytuacji znajdują się mieszkańcy Bliskiego Wschodu, południowo-wschodniej Azji i Australii. – Przewiduje się, że z powodu globalnego ocieplenia do 2100 roku ludzie na całym świecie mogą stracić od 50 do 58 godzin snu rocznie. Naukowcy szacują, że już teraz tracimy średnio 44 godziny snu rocznie – mówi Joanna Byrt. Prognozy nie wyglądają zbyt optymistycznie. Oczekuje się, że do końca XXI wieku mieszkańcy najcieplejszych regionów świata stracą dodatkowe trzy noce snu rocznie z powodu wyższych temperatur w nocy. Modele przewidują, że czas solidnego regeneracyjnego snu będzie się dalej skracał wraz ze wzrostem temperatury, zwłaszcza w społecznościach o niższych dochodach oraz w gronie osób starszych.

Sen pod gwiazdami, ale bez gwiazdek

Motyw snu – a raczej jego braku – w kreatywny sposób wykorzystali też bracia Frank i Patrik Riklin w ramach projektu „Zero Real Estate”. Szwajcarzy zapraszali chętnych do spędzenia nocy w Null Stern Hotel (Zero gwiazdek) – „hotelu” pod gołym niebem. W ramach najnowszej odsłony projektu osobliwy pokój hotelowy był wyposażony w łóżko i dwa stoliki nocne, ale za to nie miał ścian. Do dyspozycji gości był kamerdyner, który przez całą noc służył drinkiem oraz śniadaniem następnego ranka. O zaśnięciu w nocy nie było jednak mowy – „pokój” był ustawiony przy ruchliwej autostradzie. Autorzy projektu chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problemy współczesności, między innymi nierówności społeczne, ekonomiczne i zmiany klimatu.