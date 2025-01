Zwolennicy takiego rozwiązania postanawiają wziąć wolne od pracy. Mowa o co najmniej kilku miesiącach, które mogą przeciągnąć się nawet do kilku lat. Po tym czasie – zregenerowani, wypoczęci, a być może i bogatsi o nowe doświadczenia – wracają na rynek pracy.

Zdaniem niektórych to nowe zjawisko ma szansę zrewolucjonizować styl pracy i w ogóle – życia. Przemawia za tym zmiana mentalności wśród młodych ludzi, a także coraz szybsze tempo współczesnego świata, które bombarduje nas bodźcami i nie pozwala odetchnąć.

„Mikroemerytura”: trend, który przeminie czy zwiastun rewolucji na rynku pracy?

Na fali postpandemicznego przewartościowywania różnych aspektów naszego życia młodzi ludzie stawiają sprawę jasno. Wpisujący się w epokę późnego kapitalizmu etos pracy z pozostawaniem w biurze po godzinach i „dawaniem z siebie wszystkiego”, aby zrealizować cele kierownictwa, zdecydowanie nie jest dla nich.

W dobie kryzysu ekonomicznego młode pokolenie dostało też kubeł zimnej wody w kwestii finansowego zabezpieczenia ich przyszłości. Wynegocjowanie podwyżki jest coraz trudniejsze, młodzi pracownicy zaczynają też zdawać sobie sprawę, że raczej nie będą mogli liczyć na godziwą emeryturę – i że najprawdopodobniej będą musieli pracować do późnej starości.

Do wszystkich tych problemów dochodzi masa obowiązków zawodowych, którą poprzednie pokolenia znosiły z zaciśniętymi zębami, a przeciw której buntuje się następna generacja. Jednocześnie młodzi ludzie nie chcą czekać aż do emerytury na realizację swoich marzeń – niech to będzie daleka podróż, studia czy cokolwiek innego, co warto zrobić wtedy, kiedy jest się jeszcze w pełni sił.

Czy mikroemerytury jako trend zyskają szerszą popularność? Z jednej strony taki styl życia praktykują tylko ci, którzy mogą pozwolić sobie na dłuższą przerwę od pracy, a więc zarabiania pieniędzy. Niektórzy zauważają jednak, że i na to jest sposób.