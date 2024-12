Brain rot: umysły pokolenia Z dotknęła „zgnilizna mózgu”

W dosłownym tłumaczeniu określenie „brain rot” oznacza „zgniliznę mózgu”. Zgodnie z definicją Oxford English Dictionary jest to „pogorszenie stanu psychicznego lub intelektualnego danej osoby, zwłaszcza jako wynik nadmiernej konsumpcji treści (głównie internetowych), które uznaje się za trywialne lub niewymagające wysiłku intelektualnego; także coś, co może doprowadzić do owego pogorszenia”.

Eksperci brytyjskiego słownika podkreślają, że obecność określenia „brain rot” wzrosła w publicznym dyskursie w tym roku o 230 procent, zwłaszcza w mediach społecznościowych i wśród młodych użytkowników z pokoleń Z i Alfa. Z czasem przeniknęło też ono do innych mediów, zwracając powszechną uwagę na negatywne aspekty, z jakimi wiąże się konsumpcja treści niskiej jakości.

Redakcja Oxford English Dictionary zauważa też, że historia określenia „brain rot” sięga 1854 roku, kiedy po raz pierwszy użył go amerykański pisarz i filozof Henry David Thoreau. W swojej książce pod tytułem „Walden” stwierdził, że „zgnilizna mózgu” dosięga tych, którzy mają tendencję do nadmiernego trywializowania złożonych zagadnień.

Zauważmy, że twórcy Dictionary.com, jako jedno z najistotniejszych słów ostatnich kilkunastu miesięcy również wskazali na „brainrot” – z tą niewielką różnicą, że słowo jest pisane razem. Definicja jest jednak właściwie identyczna z tą, którą podaje Oxford English Dictionary.

Okazuje się więc, że międzynarodowe grono anglojęzycznych internautów jest dość zgodne co do tego, jakie słowo wiodło prym w konwersacjach oraz najlepiej oddawało kondycję umysłu internautów w 2024 roku. Zdaniem ekspertów popularność „zgnilizny mózgu” świadczy też o nieco autoironicznej świadomości młodych ludzi co do negatywnego wpływu mediów społecznościowych na ich własną psychikę.

10 grudnia ogłoszony zostanie wynik plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2024 roku w Polsce. Warto zauważyć, że wśród wyrażeń, które znalazły się w finale tegorocznej edycji polskiego konkursu, jest także wspomniane „brainrot” (zapisywane jednak inaczej, bo łącznie), obok takich sformułowań jak „sigma”, „czemó”, „slay”, „aura”, „skibidi” czy „azbest”.