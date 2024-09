O upadku czytelnictwa mówi się coraz częściej. Liczby nie kłamią – od lat zainteresowanie książkami spada. W powszechnym odczuciu odpowiada za to rosnąca popularność nowych technologii, po które szczególnie chętnie sięgają młodzi ludzie, rezygnując jednocześnie z czytania książek.

Reklama

Tymczasem obserwujemy trend, który może świadczyć o tym, że młodzi ludzie wracają do czytania książek. Co więcej – zachęcają ich do tego czołowe influencerki.

Młodzi ludzie, jeśli już czytają książki, najczęściej posiadają je w formie cyfrowej. Od pewnego czasu coraz chętniej kolekcjonują również książki w formie fizycznej, na co zwracają uwagę eksperci. Czy powrót do druku oraz tego, co namacalne, w dobie mediów cyfrowych i nowych technologii ma szansę stać się długotrwałym trendem wśród przedstawicieli pokolenia Z?

Czytanie książek znów jest modne. To zasługa generacji Z

Kiedy w 2020 roku Kaia Gerber, modelka, gwiazda mediów społecznościowych i córka amerykańskiej supermodelki Cindy Crawford, założyła wraz z Alyssą Reeder swój klub czytelniczy o nazwie Library Science, niektórzy twierdzili, że to tylko krótkotrwały snobizm młodej celebrytki, który minie wraz z pandemią. Cztery lata później klub nadal funkcjonuje, a oprócz niego rozwija się też sklep internetowy, w którym można kupić klubowe koszulki i czapki z hasłami promującymi czytelnictwo.