Koniec ery przyjaźni w pracy? Dlaczego nie chcemy już bliskich relacji w biurze

W niedawno przeprowadzonym badaniu Capterra, na który powołuje się magazyn „Fortune”, tysiąc pracowników pochodzących z USA poproszono o ocenę wpływu zestawu czynników na ich satysfakcję z pracy. Spośród 14 badanych zmiennych na ostatnim miejscu znalazły się „relacje ze współpracownikami”. Czynnik ten najważniejszy był dla osób należących do pokolenia Z. Nie oznacza to jednak, że jest to dla nich wyjątkowo ważne – mniej więcej połowa tej grupy stwierdziła bowiem, że przyjaźnie w miejscu pracy są „w ogóle nieważne” lub „minimalnie ważne”.

Firmy inwestują w czas wolny swoich pracowników

Niektóre firmy starają się, by budowanie relacji między ich pracownikami przebiegało bardziej efektywnie – wykorzystują do tego spotkania integracyjne. Nierzadko ostatecznie okazuje się jednak, że to, w jaki sposób pandemia zmieniła podejście do koleżeńskich relacji w pracy, może być nie czymś czasowym, lecz trwałym trendem.

Chcąc poprawić produktywność pracowników, coraz częściej pracodawcy inwestują w ich życie poza biurem – we wspomnianym wcześniej badaniu Capterra „równowaga między życiem zawodowym a prywatnym” została bowiem drugim najważniejszym czynnikiem satysfakcji z pracy. Firmy – by osiągnąć swoje cele – starają się wsłuchiwać w hierarchię potrzeb swoich pracowników – dzięki temu zyskują bowiem korzyści, bo zatrudniane przez nie osoby są często bardziej produktywne.

W nowych modelach biznesowych, w których kładzie się nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, pracowników zachęca się do tego, by szukali spełnienia poza biurem – wówczas do pracy będą przychodzić zmotywowani, wypoczęci i zaangażowani. Z tego też powodu coraz więcej firm rozważa wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Z wielu badań wynika bowiem, że firmy, które testują 32-godzinny tydzień pracy odnoszą niemałe korzyści – taka zmiana prowadzi do tego, że ogólne zadowolenie wzrasta, a stres spada. Pracownicy są zatem znacznie bardziej produktywni i zadowoleni – nawet, jeśli w biurze nie czeka na nich przyjaciel.

Komu potrzebna jest przyjaźń w pracy?

Utrzymanie pracy hybrydowej po pandemii – jak pisze serwis Fast Company – także przynosić ma wzrost produktywności u zatrudnionych. Stosuje to między innymi firma Airbnb, która umożliwia swoim pracownikom pracę z domu – bez względu na to, gdzie mieszkają. Dla firmy można pracować ze 170 różnych krajach na świecie. Od czasu wdrożenia tej polityki firma zaobserwowała duży wzrost zadowolenia i spełnienia u swoich pracowników. Najniższy w historii jest także wskaźnik rezygnacji.