Pod lupę eksperci wzięli szczególnie to, jak w środowisku pracy traktowani są podwładni, którzy są lojalni wobec swojego szefostwa oraz wyjątkowo angażują się w pracę w swojej firmie. Łącznie przeprowadzono cztery badania. W każdym z nich udział wzięło od 211 do 510 osób zajmujących w swoich firmach stanowiska kierownicze.

Głównym wnioskiem z badania jest to, że osoby pracujące na wysokich stanowiskach postrzegają swoich najbardziej lojalnych pracowników jako tych, których częściej i łatwiej niż innych da się wykorzystywać. Jak czytamy, badanie wykazało, że przełożeni są bardziej skłonni przydzielać bezpłatne dodatkowe zadania pracownikom, którzy są przedstawiani jako lojalni – zwłaszcza, jeśli chodzi o pracę w nadgodzinach. „Model statystyczny sugerował, że przełożeni postrzegają lojalnych pracowników jako bardziej skłonnych do poświęceń dla firmy, co prowadzi do ich wyzysku” – podkreślono.

Jedno z przeprowadzonych badań potwierdziło, że osoby na wyższych stanowiskach wolą wykorzystywać lojalnych pracowników bardziej od innych, niezależnie od tego, czy są oni określani jako uczciwi, czy też nie. Co ciekawe, okazało się także, że jednocześnie badani postrzegają swoich pracowników jako bardziej lojalnych, jeśli zgadzają się oni na realizowanie nieodpłatnych zadań. „Im bardziej badani postrzegali zadania jako wyzyskowe, tym bardziej za lojalnych uważali pracowników, którzy je przyjmowali” – zaznaczono.

Badanie: Lojalni pracownicy są skłonni do poświęceń. Ich szefowie to wykorzystują

„Społeczeństwo poczyniło pewne postępy, formalnie zakazując rażących form wyzysku, ale te bardziej subtelne rodzaje wyzysku są nadal zbyt powszechne” – oceniają autorzy badania. „Tak długo, jak takie praktyki będą się utrzymywać, tak długo pracownicy będą celem wyzysku. Chociaż lojalność jest zazwyczaj postrzegana jako cnota moralna warta przykładu, nasze badania wskazują, że lojalni pracownicy są postrzegani jako osoby, które nadają się do wyzysku w większym stopniu niż inni pracownicy, ze względu na powszechne założenie, że są oni skłonni do osobistych poświęceń” – dodano.

Autorzy badania podkreślają, że w związku z tym, iż pracownicy, którzy pozwalają się wyzyskiwać, zyskują lepszą reputację dzięki swojej lojalności, tworzy się „błędne koło cierpienia” niektórych pracowników.