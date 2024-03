Problem jest na tyle poważny, że władze miasteczka postanowiły podjąć działania, mające na celu zwiększenie świadomości zarówno mieszkańców Dénii, jak i turystów – zrealizowały kampanię, której najważniejszym elementem są plakaty przypominające te, który publikowała sieć sklepów IKEA. „Brutea” – bo tak nazywa się projekt stworzony przez władze Dénii – nawiązuje co do działań szwedzkiego giganta, ale w zaskakujący sposób.

Hiszpański sposób na zaśmiecanie miasta

Na plakatach wyglądających jak okładki katalogu sklepów IKEA próżno szukać estetycznych i zachęcających zdjęć mebli czy wnętrz. Zamiast tego, umieszczone na nich zostały fotografie zniszczonych i porzuconych mebli znalezionych na ulicach miasteczka.

Nazwy mebli znalezionych na ulicach zapisano tak, by przypominały szwedzkie słowa. Nazwy „produktów” mówią dużo – znaleźć tu można między innymi meble z kolekcji Fästik, co tłumaczyć można jako „wstręt”, Malsön – „koszmar” czy Gönia, co znaczy „udręka”. Obok zdjęć produktów umieszczono także kwoty. To informacja o kosztach, które władze miasta ponoszą usuwając śmieci pozostawiane przez mieszkańców i turystów.

W ramach kampanii „Brutea” w miasteczku rozwieszono także banery reklamowe, w których zaapelowano o sprzątanie po zwierzętach. Poza ogromnymi ilościami niechcianych mebli na ulicach, miejscowość mierzy się bowiem także z problemem psich odchodów.

Władze miasteczka wyjaśniają, że ich kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problemy i zmotywowanie obywateli do działania. „Chodzi o promowanie bycia lepszymi ludźmi przy jednoczesnym dostosowaniu się do społeczności” – zaznaczono.