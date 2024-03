Kto i po co edytował zdjęcie księżnej Walii? „Przekroczono pewną granicę”

Pierwsze od dwóch miesięcy zdjęcie Kate miał wykonać książę William. Księżnej towarzyszy na nim troje jej dzieci: dziesięcioletni George, ośmioletnia Charlotte i pięcioletni Luis.

„Dziękuję za miłe życzenia i nieustające wsparcie przez ostatnie dwa miesiące. Życzę wszystkim szczęśliwego Dnia Matki. C." – brzmi podpis z inicjałem księżnej Catherine. Za pośrednictwem brytyjskiej agencji PA Media fotografia trafiła do mediów w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

Czołowe agencje prasowe, między innymi AFP, Reuters i Associated Press, doszukały się w nim śladów edytowania, co zmusiło je do wycofania go ze swoich serwisów, bo wewnętrzne regulaminy zabraniają tym agencjom publikowania zdjęć poddanych obróbce.

W międzyczasie temat podjęły brytyjskie media, szukając nieprawidłowości na zdjęciu. „Czy brakuje części przegubu i rękawa swetra księżniczki Charlotte? Czy dłonie księcia Luisa wyglądają prawidłowo? Czy drzewo w tle powinno mieć liście w połowie marca?” – tak serwis BBC podsumowuje spekulacje, jakie narosły w mediach wokół zdjęcia księżnej Kate. Media w Wielkiej Brytanii zwracają też uwagę, że księżna nie ma obrączki.

Księżna Walii zabiera głos w sprawie zdjęcia

Nieobecność księżnej (ostatni raz widziana była publicznie w święta Bożego Narodzenia) zrodziła szereg teorii spiskowych na temat stanu jej zdrowia. Wielu komentatorom uderzający wydawał się kontrast między dość dużą otwartością w komunikatach dotyczących stanu zdrowia króla Karola III, a skrytością w przypadku Kate. Księżna Walii była dotąd podporą rodziny królewskiej, biorąc udział w oficjalnych spotkaniach, dlatego jej nagłe zniknięcie wydało się opinii publicznej tak zaskakujące i tajemnicze. Sytuację pogarszało niejasne stanowisko oficjalne, które brzmiało: „księżna cały czas czuje się dobrze”.

Publikacja zdjęcia księżnej z dziećmi miała zapewne przeciąć spekulacje i pokazać, że Kate wraca do zdrowia, jednak zamieszanie z modyfikacją zdjęcia pogorszyło sytuację, zamiast ją wyjaśnić.