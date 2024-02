Kobiety, które zaadaptowały styl życia w duchu SAHGF czyli „stay-at-home-girlfriend”, chwalą się w mediach społecznościowych komfortowymi warunkami życia i mnóstwem wolnego czasu, który poświęcają przyjemnościom.

Oczywiście „pozostanie w domu” to tylko hasło, bo „dziewczyny, które zostały w domu” chodzą na spacery, spotykają się ze znajomymi, wychodzą do kawiarni, restauracji, do klubu fitness, kosmetyczki czy na zakupy.

„Zastanawiałam się, czy życie silnej, niezależnej kobiety sukcesu jest dla mnie. Okazuje się, że nie, ale życie rozpieszczonej księżniczki – jak najbardziej” – wyznaje na TikToku dwudziestokilkuletnia Michelle, której partnerem jest młody i zamożny mężczyzna. „Życie jest za krótkie, urodź dziecko” – zachęca na TikToku młoda kobieta o imieniu Destiny, która również promuje zalety trendu SAHGF.

Treści takie można znaleźć (głównie na TikToku i Instagramie) pod kilkoma hasztagami, z których najpopularniejsze to: #stayathomegirlfriend, #SAHG, #SAHGF lub #trophygirlfriend. Pod każdym z nich znaleźć można bardzo wiele filmików, które zachwalają taki właśnie styl życia – komfortowego, spokojnego, ale zakładającego świadomą rezygnację, przynajmniej czasową, z rozwoju zawodowego.

Czy kobiety z generacji Z nie chcą być kobietami sukcesu?

W mediach społecznościowych pod powyższymi hasztagami kobiety udzielają sobie porad dotyczących rozmaitych kwestii, które są istotne dla „partnerki, która zostaje w domu”. Opowiadają o zdrowym stylu życia, pielęgnacji urody, a także o sposobach na to, jak najdłużej utrzymać przy sobie partnera. Posty najczęściej nie dotyczą dbania o dom – tym zajmuje się przeważnie pomoc domowa.

Nie brakuje też przemyśleń dotyczących zalet takiego stylu życia. „Ludzie pytają mnie, jaka jest moja wymarzona praca. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Uświadomiłam sobie, że nigdy nie potrzebowałam pracy. Marzę o łagodnym, kobiecym życiu i byciu seksowną panią domu, i tyle” – wyznaje na TikToku popularna amerykańska influencerka Kendel Kay.