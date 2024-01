Przed pandemią COVID-19 Brytyjka Victoria Osborne prowadziła niewielką firmę zajmującą się wynajmem wakacyjnym, a jej mąż Lawrence pracował w branży budowniczej – piszą dziennikarze BBC.

Wraz z nadejściem ograniczeń wymuszonych przez pandemię, dochód małżeństwa z dnia na dzień zmalał, w związku z czym para zdecydowała się przebranżowić i założyć firmę sprzedającą artykuły ogrodnicze o nazwie LV Bespoke. Pierwsze dwie litery w nazwie firmy były nawiązaniem do imion jej założycieli.

Sprzedaż zaczęła rosnąć, w związku z czym w grudniu 2021 roku właściciele sklepu wysłali do brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej wniosek o rejestrację znaku towarowego. Przeprowadzono wówczas wstępną analizę i nie zgłoszono zastrzeżeń. Kiedy jednak wniosek o rejestrację został upubliczniony, w marcu 2022 roku przedstawiciele słynnej francuskiej marki luksusowej Louis Vuitton wyrazili sprzeciw. Jak twierdzili, znak towarowy LV Bespoke „narusza własność intelektualną” francuskiego koncernu.

Właściciele LV Bespoke nie kryją zdziwienia. „Byliśmy zszokowani i zaskoczeni” – powiedziała w rozmowie z BBC Victoria Osborne. „Myśleliśmy, że to żart jednego z naszych przyjaciół. To było po prostu niedorzeczne myśleć, że mają prawa do liter L i V. Nie można porównać naszych towarów z ich towarami” - dodała. Para niemal natychmiast zwróciła się o poradę prawną i postanowiła walczyć o swoje.