60 tysięcy milionerów „zniknęło” w Wielkiej Brytanii. Tanieją domy i rezydencje

„Ceny domów w hrabstwach sąsiadujących ze stolicą spadły od czasu, gdy osiągnęły szczyt w połowie pandemii. Wówczas ustał szalony pośpiech w pozyskiwaniu terenów zielonych i ludzie zaczęli wracać do Londynu” – czytamy w raporcie.

Jak podkreślono, wyprowadzki na wieś, które nierzadko miejsce miały podczas pandemii w 2020 roku, spowodowały gwałtowny wzrost cen nieruchomości na przedmieściach dużych miast – zwłaszcza poza Londynem. Wówczas właśnie domów i mieszkań o wartości co najmniej miliona funtów zaczęło przybywać.

Wielka Brytania: tanieją domy i rezydencje

Trend ten jednak w końcu się zatrzymał. Dlaczego? „Zwiększone koszty kredytów hipotecznych i ponowne zrównoważenie popytu w kierunku życia w mieście sprawiły, że około 30 proc. tych, których wartość nieruchomości przekroczyła próg miliona funtów, nie są obecnie już właścicielami domów i mieszkań wartych milion funtów, lecz poniżej miliona. Aspirują do tego” - zauważa w komunikacie prasowym Lucian Cook, dyrektor ds. badań rynku mieszkaniowego w firmie Savills.

W raporcie przeczytać można także, że w ostatnim okresie spadła również liczba osób mieszkających w Londynie, które pochwalić się mogą, iż ich nieruchomość warta jest co najmniej milion funtów. Jest to około 12 tysięcy – odnotowano jedynie 4 proc. spadek. Co ciekawe – najmniejszy w całym kraju. Dla porównania, największy – 13-procentowy spadek – zaobserwowano w południowo-wschodniej i wschodniej Anglii, Walii, Yorkshire i Humber.

Eksperci zauważają, że choć w ostatnim okresie znacznie spadła liczba Brytyjczyków, będących w posiadaniu nieruchomości wartych co najmniej milion funtów, to liczba ta wciąż przewyższa tę sprzed pandemii. Według Savills liczba żyjących w Wielkiej Brytanii osób, które mogą uważać się za posiadaczy nieruchomości wartych milion, od 2019 roku wzrosła o 28 proc.