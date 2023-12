Na przekór globalnemu kryzysowi rośnie popyt na szampana – ekskluzywne i najdroższe wino musujące. Na świecie nie brakuje zamożnych amatorów tego trunku, w dodatku chcą oni go kupować coraz więcej. Czy francuskie domy szampańskie uporają się z naporem miłośników szampana?

Szampan: produkt coraz bardziej luksusowy

W Szampanii średnia cena za hektar wynosi około miliona euro. Nie jest to oczywiście górna granica, bo najlepsze parcele bywają znacznie droższe. Czyni to jednak grunty należące do tego prestiżowego regionu winiarskiego jednymi z najdroższych na świecie.

W połączeniu z wysokimi cenami winogron z najlepszych działek (około siedmiu euro za kilogram) i dobrze przemyślanym marketingiem szampany należą do najdroższych win na naszym globie. Na przestrzeni ostatniego roku cena butelki szampana wzrosła średnio o 11 procent.

Mimo to analitycy rynku szampana prognozują, że popyt na ten trunek, który poszybował w górę jeszcze w trakcie pandemii, będzie nadal rósł. W 2021 roku wartość sprzedaży szampanów zaliczyła ogromny wzrost rzędu 31 procent.