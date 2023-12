Oto najpiękniejsze domy w Polsce. Te projekty zdobyły prestiżowe nagrody

Bookworm Cabin: Pole Architekci

Trzydzieści pięć metrów kwadratowych – to dużo czy mało? To zależy. Jeśli przyjąć, że w domu szukamy przede wszystkim przytulności, taka powierzchnia będzie w sam raz. Bookworm Cabin na Mazowszu, zwany też przez właścicieli „chatką do czytania”, powstał jako pomysł na nietypową turystykę, w której liczy się spokój i cisza, a nie dobre wi-fi.

Ernest Wińczyk

Bookworm Cabin powstał w pracowni Pole Architekci, na podstawie projektu o nazwie Dom Baby Jagi. To niewielki obiekt z charakterem, który, dzięki przeszklonej ścianie, może stać się czymś w rodzaju „największego telewizora na świecie” – ogromne, obejmujące całą ścianę okno pozwala do woli obserwować przyrodę. – Chcieliśmy stworzyć coś unikatowego. Zwykła stodoła, nawet z otwartą ścianą, nie wchodziła w tym przypadku w grę – mówi Bartłomiej Popiela, jeden z twórców pracowni Pole Architekci. – Nie chcieliśmy powielać tego, co widać wszędzie. dlatego przekręciliśmy oś kalenicy, w ten sposób udało się stworzyć unikatową przestrzeń w środku.

Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek i Wojciech Gajewski z pracowni Pole Architekci: „Wszystko zaczęło się osiem lat temu od potrzeby posiadania małego domku w górach. z taką prośbą zwróciła się do nas ciotka Wojciecha Gajewskiego. Domek miał być mały, wpadliśmy na pomysł, żeby odpowiedzieć na tę potrzebę współcześnie” – opowiada Bartłomiej Popiela z pracowni Pole Architekci. „Chcieliśmy zaproponować architekturę górską, ale nie góralską. ciotkę udało się do tego przekonać. Ma na imię Jaga, stąd nazwa Dom Baby Jagi. Miał być to jednorazowy projekt, ale pomysł zaczął żyć własnym życiem, a ludzie chcieli budować sobie domy według naszego projektu. Pomysł spodobał się na tyle, że dostaliśmy nagrodę SARP. Nasz projekt znalazł się też na okładce albumu poświęconego domkom na odludziu cenionego wydawnictwa Prestel.

Dom Polny: 81.waw.pl

Jak powinien wyglądać współczesny wiejski dom? Do głowy przychodzą rozmaite skojarzenia, nie zawsze dobre. Zazwyczaj związane są one z tym, jak wyobrażamy sobie polską wieś. Projektanci z biura architektonicznego 81.waw.pl podeszli do tematu od zupełnie innej strony. Na mazowszu powstał dom, którego... nie ma. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.