O przedstawicielach generacji Z – tych, którzy przyszli na świat w okresie od drugiej połowy lat 90. do roku 2010 – mówi się często, że są to osoby, które urodziły się ze smartfonem w dłoni. Ze względu na to, że dorastały one wraz z rozwojem kolejnych cyfrowych innowacji, nierzadko krytykuje się je za to, że nie żyją one w świecie realnym, lecz wirtualnym – zarzuca im się, że doskonale orientują się w świecie nowych technologii, ale dużo gorzej radzą sobie ze światem rzeczywistym, w tym relacjami międzyludzkimi. Wbrew wielu twierdzeniom, okazuje się jednak, że „Zetki” – postrzegane nierzadko jako hedoniści – mają inne wartości, potrzeby oraz pragnienia niż może się wydawać. Najnowsze badanie wskazuje, że dotyczy to także mediów, w których niektóre treści zwyczajnie przestały ich interesować.

Reklama

Reklama

Generacja Z odczuwa przesyt seksem, woli miłość

The Center for Scholars & Storytellers (CSS), ośrodek mieszczący się na wydziale psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, w ramach projektu „Teens & Screens”, co roku prowadzi badania na temat tego, jakie amerykańscy nastolatkowie mają podejście do treści, których odbiorcami są w mediach – zarówno tradycyjnych, jak i społecznościowych.

Celem tegorocznej edycji badania było dowiedzenie się, co młode pokolenie tak naprawdę chciałoby oglądać w mediach oraz które treści wydają się mu najbardziej interesujące. W ramach tegorocznej edycji projektu przebadano 1500 młodych osób w wieku od 10 do 24 lat. Co istotne, respondenci byli nie tylko w różnym wieku – reprezentowali oni także różne części Stanów Zjednoczonych, płcie, rasy i mniejszości.

Jak wskazano w raporcie, przedstawicielom generacji Z znudziły się przede wszystkim treści poświęcone stereotypowym relacjom miłosnym – nie interesują ich już historie o heteroseksualnych osobach, będących w relacjach, w których szczególnie zwraca się uwagę na romantyzm i seksualność – zwłaszcza, jeśli relacje te są toksyczne. Czego szuka zamiast tego młode pokolenie? Treści związanych z przyjaźnią – relacją kluczową w okresie dojrzewania i budowania dobrych stosunków społecznych.