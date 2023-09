Mają 45-60 lat, na koncie wiele różnych życiowych doświadczeń i nierzadko całkiem sporo pieniędzy, a do tego również wyrobiony gust i preferencje w wielu dziedzinach. W zależności od wieku, znajdują się też w różnych momentach w życiu, definiujących ich decyzje konsumenckie.

Tymczasem firmy z różnych branż z jakiegoś powodu straciły zainteresowanie pokoleniem X – bo właśnie o nim mowa. Dlaczego? Kwestię tę wzięła na warsztat globalna agencja mediowa Wavemaker.

Generacja X – pokolenie, o którym zapomniał rynek

Widząc kampanie reklamowe wielu marek, często trudno nie oprzeć się wrażeniu, że marce zależy na tym, aby reklamowany produkt kupowały młodsze osoby, nawet jeżeli jest on interesujący dla współczesnych 40-, 50-, a nawet 60-latków. Zdaniem analityków z agencji mediowej Wavemaker wynika to z błędnego postrzegania i uprzedzeń wielu marek wobec przedstawicieli generacji X.

Aby zbadać całe zjawisko, analitycy przeprowadzili własne ankiety i wywiady, przeanalizowali też istniejące badania. Łącznie przebadano prawie 200 tysięcy przedstawicieli pokolenia X z całego świata. Swoje spostrzeżenia eksperci zawarli w raporcie pod tytułem „Finding the Gen X Factor. Confronting marketing mishaps and bias to over-45s in social”.