Mercedes-AMG GT Coupé: więcej sportu, więcej komfortu

Materiały prasowe

A co w środku? Jeden rzut oka i od razu wiadomo, że mamy do czynienia z samochodem sportowym. Na szczęście układ siedzeń 2+2 daje poczucie sporej przestrzeni w kabinie. Na tylnej kanapie nie zmieszczą się koszykarze czy siatkarze, ale osoby o wzroście do 1,5 metra będą podróżować w komforcie.

Materiały prasowe

Centrum we wnętrzu stanowi ekran dotykowy o przekątnej 11,9”. System informacyjno-rozrywkowy MBUX. Wygląd cyfrowego zestawu wskaźników można spersonalizować za pomocą indywidualnie wybieranych widoków.

Atrakcję stanowią elektrycznie regulowane sportowe fotele AMG ze zintegrowanymi zagłówkami. Mogą by pokryte skórą Nappa, z opcjonalnym diamentowym pikowaniem lub łączyć skórę Nappa z mikrofibrą i kontrastowymi przeszyciami w kolorze żółtym lub czerwonym.

Jest też sportowa kierownica – z charakterystycznymi trzema podwójnymi ramionami. Koło kierownicy, spłaszczone u dołu i pokryte skórą nappa lub mieszanką skóry nappa i mikrofibry, standardowo oferuje funkcję podgrzewania. A także – opcjonalnie – wyświetlacz head-up.