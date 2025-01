Travellers’ Choice Awards Best of the Best to specjalne wyróżnienia, które przyznaje internetowy przewodnik turystyczny Tripadvisor w oparciu o oceny użytkowników serwisu wystawione w ostatnich 12 miesiącach. Wyróżnienia przyznaje się w wielu kategoriach, jedną z nich jest „Kultura”.

Tripadvisor: Kraków w światowej elicie miejsc kultury

W tegorocznym rankingu znalazły się historyczne miasta, wyspy położone w najbardziej urokliwych zakątkach świata, a także całe państwa. O przyznaniu tytułu kulturowej perły na mapie świata decyduje bogactwo oferty kulturalnej i dziedzictwa kulturowego danego miejsca. Jak podkreślają twórcy Tripadvisora, najwyższe oceny użytkowników kwalifikujące do otrzymania tytułu Best of the Best posiada mniej niż jeden procent lokalizacji.

Na liczącej 25 pozycji liście, na której znalazły się najbardziej ikoniczne miejsca na świecie, nie zabrakło również miasta z Polski. Nie ma chyba zaskoczenia, że do rankingu zakwalifikował się Kraków – miasto pełne bezcennych zabytków, muzeów i innych instytucji kulturalnych, które od lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych europejskich kierunków dla polskich i zagranicznych miłośników historii i kultury.

Redakcja Tripadvisora opisuje Kraków jako miasto o długiej, bogatej historii i wspaniałej architekturze. Wśród głównych atrakcji historycznych twórcy portalu wymieniają Zamek na Wawelu, Rynek Główny, Bazylikę Mariacką czy dawną żydowską dzielnicę Kazimierz. Co ciekawe, redaktorzy serwisu przypominają, że w 2019 roku Kraków zyskał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Kulinarnej – i właśnie tradycje kulinarne w Krakowie zwróciły szczególną uwagę autorów zestawienia, choć nie tylko. Redaktorzy Tripadvisora zauważają też, że Kraków tętni życiem kulturalnym. Każdego roku odbywa się tam blisko 100 lokalnych festiwali o różnej tematyce, a także imprezy na międzynarodową skalę.