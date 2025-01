Wspólna akcja słynnych paryskich restauracji. Kolekcjonerzy się obłowią

W La Vaisselle des Chefs wezmą udział takie kawiarnie i restauracje z Paryża jak „Cheval Blanc”, „Grand Café des Capucines”, „Le Meurice”, „Jòia”, „Le Plaza Athénée”, „Lucas Carton”, „Les Deux Magots” czy „Ladurée”. Miłośnicy dobrej kuchni zapewne rozpoznają część z tych nazw, niektórzy być może orientują się, że niektóre z tych lokali zdobyły gwiazdki Michelin.

Co istotne, ceny wystawionych na sprzedaż przedmiotów będą znacznie niższe od tych na rynku pierwotnym. Dzięki temu będzie można stosunkowo niewielkim kosztem wejść w posiadanie luksusowych i profesjonalnych przedmiotów najwyższej jakości, których „życie” jest obliczone na wiele lat.

Wielka wyprzedaż w Paryżu: zastawy stołowe i meble ze słynnych restauracji

To już kolejna edycja wydarzenia La Vaisselle des Chefs, jaka odbędzie się we Francji. Inicjatywa powstała 15 lat temu w Lyonie i z czasem rozszerzyła się na Bordeaux oraz alzackie gerstheim. Od tamtej pory dołączyło do niej kilkuset francuskich szefów kuchni i restauratorów. W lutym tego roku wydarzenie po raz pierwszy zawita do Paryża.

Celem inicjatywy jest promowanie dawania restauracyjnym przedmiotom drugiego życia w duchu zero waste. Część dochodów ze sprzedaży przedmiotów trafi na konto organizacji Apprentis d'Auteuil, która wspiera młode talenty w nauce zawodów związanych z branżą gastronomiczną i hotelową.

„Sukces wydarzenia rósł wraz z odpowiedzialnością ekologiczną konsumentów i restauratorów” – tłumaczy Florence Daveau w rozmowie z francuskim branżowym portalem Neo Restauration. „Coraz więcej profesjonalistów prosi nas o przejęcie przedmiotów, których już nie używają i które przez większość czasu zbierają kurz w kącie”.

„Dla kontrastu – dodaje Daveau – ludzie ze wszystkich pokoleń cieszą się, że mogą mieć dostęp do akcesoriów czołowych marek w przystępnych cenach i jednocześnie w bardzo dobrym stanie”.