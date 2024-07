Wrocław ma jedną z najpiękniejszych restauracji na świecie. „Ikona modernizmu”

Organizatorzy międzynarodowego konkursu w ramach Inside – Światowego Festiwalu Wnętrz 2024 – ujawnili 11 finałowych projektów wnętrz barów i restauracji z całego świata. W gronie tym znalazł się projekt wnętrza hali gastronomicznej PeDeT z Wrocławia, mieszczącej się w zabytkowym budynku dawnego Domu Towarowego Renoma.

Wrocław: PeDeT w finale Światowego Festiwalu Architektury 2024

Znajdujący się przy Placu Czystym we Wrocławiu PeDeT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Znajduje się w budynku dawnego domu towarowego Renoma, który wzniesiono prawie sto lat temu. PeDeT to największy zabytkowy dom towarowy w Polsce, który przetrwał do naszych czasów.

Dziś PeDeT to nowoczesny food hall, czyli hala gastronomiczna, w której znajduje się szereg kawiarni, barów i restauracji. Na 700 metrach kwadratowych mieszczą się stoiska gastronomiczne serwujące różnego rodzaju street food, a także część wspólna, którą tworzą eleganckie stoły o różnych wysokościach wraz z krzesłami i fotelami.

Projekt wnętrz PeDeTu, którego autorami są architekci z wrocławskiej pracowni 3XA, dostał się do finału tegorocznej edycji Inside – Światowego Festiwalu Wnętrz (Inside World Festival of Interiors) w kategorii „Bary i restauracje”. W finale konkursu znalazło się łącznie 11 projektów z całego świata.