Park w Warszawie w gronie najlepszych w Europie. To jeden z symboli stolicy

Znamy finalistów tegorocznej edycji konkursu Europejska Nagroda dla Przestrzeni Publicznych. W gronie pięciu finałowych założeń urbanistycznych z całej Europy znalazło się również jedno miejsce z Polski – Park Akcji „Burza”, znajdujący się pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Reklama

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie wyróżniony

Europejska Nagroda dla Przestrzeni Publicznych (The European Prize for Urban Public Space) to organizowany od 2000 roku konkurs, w którym co dwa lata nagradza się najlepiej zaprojektowane przestrzenie publiczne. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

Czytaj więcej Architektura Wieżowiec z Warszawy wśród najpiękniejszych na świecie. Prestiżowe wyróżnienie Warszawski wieżowiec powalczy o główną nagrodę w konkursie International High-Rise Award 2024/25 dla najpiękniejszych drapaczy chmur na świecie. Warszawski biurowiec dostał się do finału tego konkursu, w którym rywalizuje z budynkami z całego świata.

Jury, w którym zasiadają znani urbaniści i architekci z całej Europy, docenia takie cechy projektów jak innowacyjność i pozytywną zmianę, jaką wnosi dana przestrzeń. Chodzi zarówno o poprawę jakości życia mieszkańców, jak i wkład w rozwój miasta.