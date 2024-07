Restauracja działa na zasadzie budynku bioklimatycznego. Całe założenie sprowadza się do osiągnięcia przez obiekt całkowitej samowystarczalności energetycznej. Współtwórca restauracji podkreśla jednocześnie, obiekt wyposażono również w tradycyjną instalację elektryczną.

„Zbudowaliśmy profesjonalną kuchnię solarną, która posiada dwa źródła energii: słoneczną, a także elektryczność, w razie gdyby zabrakło tej pierwszej” – tłumaczy Pierre-André Aubert w rozmowie z redaktorką przewodnika Gault&Millau, cenionego źródła wiedzy dla miłośników dobrego jedzenia.

Panel solarny to rodzaj dużego lustra, które skupia energię słoneczną i przekazuje ją do kuchni. Dzięki temu płytę kuchenną, na której powstają dania, można rozgrzać do temperatury 450 stopni Celsjusza. Płyta jest najgorętsza w centralnej części, a chłodniejsza na brzegach, co pozwala przyrządzić różnego rodzaju potrawy – w zależności od potrzebnej temperatury.

Lokal funkcjonuje w godzinach 11:30-14:00, a więc w porze dnia, gdy słońce operuje najmocniej i kuchnia solarna może działać najwydajniej.

Restauracje solarne: nowy trend w gastronomii?

Projekt pod hasłem „Le Présage”, którego współtwórcą jest szef kuchni Pierre-André Aubert, swoje początki ma w roku 2014. To właśnie wtedy Aubert wpadł na pomysł, aby stworzyć kuchnię, która będzie samowystarczalną energetycznie, a źródłem energii będzie słońce, którego na południu Francji zawsze było pod dostatkiem.

Zaczęło się od skromnej, prototypowej kuchni, którą twórcy projektu prezentowali na różnego rodzaju targach i imprezach gastronomicznych. W międzyczasie uruchomili zbiórkę funduszy na sfinansowanie swojego projektu, zebrali też grupę entuzjastów i inwestorów, którzy wsparli całe przedsięwzięcie.