W obszernej restauracyjnej piwnicy znajduje się około 300 tysięcy unikatowych butelek win, koniaków i innych trunków. Część z nich pochodzi jeszcze z okresu przed rewolucją francuską.

Niedawno personel restauracji zorientował się, że ktoś pokusił się o przywłaszczenie wielu cennych butelek. Francuskie media donoszą o zuchwałej kradzieży, do której doszło w restauracji. Na początku stycznia, w trakcie inwentaryzacji zasobów piwnicy, menedżer „La Tour d’Argent” zorientował się, że na półkach brakuje kilkudziesięciu butelek.

Kradzież stulecia w Paryżu. Złodzieje nie zostawili śladów

Z restauracyjnej piwnicy znikły 83 butelki rzadkich i cennych win, których łączną wartość wycenia się na ponad półtora miliona euro. Wśród skradzionych butelek znajdują się między innymi wina z renomowanej burgundzkiej posiadłości Domaine de la Romanée-Conti. Rynkowe ceny najlepszych roczników sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Francuskie serwisy informacyjne donoszą, że personel restauracji niezwłocznie powiadomił o kradzieży paryską policję. Co jednak zadziwiające, nikt tak naprawdę nie wie, kiedy dokładnie do niej doszło. W piwnicy nie znaleziono żadnych śladów włamania.

Nie ma pewności nawet co do roku, w którym złodzieje wynieśli butelki. Przypuszcza się, że zrobili to w okresie między styczniem 2020 a styczniem 2024 roku, a zatem pod uwagę brany jest dość długi odcinek czasu.

Spektakularna kradzież butelek z „La Tour d’Argent” świadczy o ogromie restauracyjnej piwnicy. Jej zawartość spisano w sporządzonej niedawno księdze, której waga wynosi aż osiem kilogramów, a którą przywozi się gościom do stolika na specjalnym wózku. Incydent wskazuje też na niedostateczną, jak się okazuje, ochronę, jaką zapewniono spoczywającym w niej bezcennym, historycznym butelkom.