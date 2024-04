Polski kurort wyróżniony w rankingu najlepszych plaż świata. „Zapiera dech”

Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby w wyborach prezydenckich miało ze sobą konkurować dwóch takich kandydatów jak Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. To byłby jakiś bój. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co, to jest to start Trzaskowskiego to raczej kreacja mediów - powiedziała na antenie Radia Plus Julia Pitera, była minister w rządzie PO-PSL.