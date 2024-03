Gdzie znajdziemy najpiękniejsze plaże na świecie? Na szczęście nie musimy wyjeżdżać zbyt daleko. Z najnowszego rankingu „Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024” Tripadvisora wynika, że trzy najpiękniejsze plaże na naszym globie znajdują się w Europie. Co ciekawe, tylko jedna z nich leży nad Morzem Śródziemnym.

Najpiękniejsze plaże na świecie: ranking Tripadvisora

Internetowy przewodnik Tripadvisor to dla wielu turystów kluczowe źródło wiarygodnych informacji na temat tego, czy warto wybrać się do jakiegoś miejsca, czy lepiej go unikać. Na platformie można znaleźć zweryfikowane i autentyczne opinie oraz oceny dotyczące atrakcji turystycznych, zabytków, hoteli, lokali gastronomicznych i wielu innych miejsc.

Nie inaczej jest w przypadku plaż. Na podstawie ocen podróżników, którzy je odwiedzili, Tripadvisor tworzy doroczny ranking najpiękniejszych plaż na świecie, w Europie i w pozostałych regionach świata – w ramach obszernego, dorocznego raportu „Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024”. W tegorocznym zestawieniu zdecydowanymi faworytami okazały się plaże w Europie, choć tylko jedna z nich znajduje się nad Morzem Śródziemnym.

Szczyt podium zajęła Praia da Falésia w Olhos de Agua na południowym wybrzeżu Portugalii, nad Atlantykiem. Na podstawie recenzji autorzy raportu określają ją jako idealne miejsce do spacerów i opalania.