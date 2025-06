Najbliższą Polsce lokalizacją, którą wyróżnili dziennikarze „Telegrapha”, jest plaża w kurorcie Binz na wyspie Rugia. Binz od dekad przyciąga zarówno Niemców, jak i Skandynawów. Dzięki pełnej uroku historycznej architekturze miasta Binz i jego uzdrowiskowemu charakterowi, a także drobnemu, jasnemu piaskowi na ciągnącej się kilometrami plaży, sprzyjającym spacerom lasom sosnowym i wreszcie łagodnej pogodzie w miesiącach letnich do kurortu przyjeżdża też coraz więcej urlopowiczów z Polski.

To nie jedyna bałtycka plaża w zestawieniu „Telegrapha”. Po drugiej stronie Bałtyku, nieco ponad sto kilometrów na północ w linii prostej od Binz, w położonym na terenie szwedzkiego rezerwatu Österlen kurorcie Sandhammaren znajduje się plaża, którą Szwedzi uważają za najpiękniejszą w swoim kraju. Podobnie jak w Binz, również w Sandhammaren do dyspozycji jest drobnopiaszczysta plaża z malowniczymi wydmami i chłodna morska woda, której temperatura jest idealna do kąpieli latem.

Najpiękniejsze plaże Europy: Kurorty nad Bałtykiem docenione

Na styku Morza Bałtyckiego i Morza Północnego znajduje się kolejna skandynawska plaża, którą docenili dziennikarze „Telegrapha”. Mowa o duńskim Blokhus w Jutlandii Północnej. Jak zauważają autorzy artykułu, oprócz doskonałych warunków do plażowania i kąpieli, można tu też posurfować.

Brytyjczycy docenili nie tylko Bałtyk. Najdalej na północ wysuniętą plażą, która trafiła do zestawienia, jest plaża w Haukland na norweskim archipelagu Lofotów. Jedna z najpiękniejszych plaż w Norwegii ma wszystko: drobny piasek i malownicze skały, a wszystko to można podziwiać po wejściu na pobliski, niezbyt wysoki szczyt Mannen. W tym odległym zakątku Europy nie brakuje też odpowiedniego i prężnie rozwijającego się zaplecza turystycznego.

Poza plażami północnej Europy na malownicze krajobrazy i łagodne temperatury można liczyć również na wybrzeżu Atlantyku. Spośród plaż nad Oceanem Atlantyckim autorzy zestawienia wyróżnili plaże w Hiszpanii, Francji i Portugalii.

W artykule nie zabrakło oczywiście wielu plaż Europy Południowej. Redakcja „Telegrapha” doceniła mniej lub bardziej uczęszczane plaże w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i Chorwacji, we Francji i Włoszech oraz na Malcie i Cyprze .