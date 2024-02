Zdaniem ekspertów Lonely Planet, trzecią najpiękniejszą w Europie plażą jest obecnie królowa brytyjskich plaż – Rhossili, która nieustannie bryluje w rankingach turystycznych. Znajduje się ona na Półwyspie Gower w Walii, a Rhossili jest właśnie klejnotem w jego koronie. Wrażenie robi nie tylko długa na pięć kilometrów plaża – niezwykle atrakcyjna wizualnie jest także cała zatoka o tej samej nazwie.

Mimo że w rankingu nie znalazła się żadna plaża w Polsce, to jedna z pozycji wybranych przez Lonely Planet mieści się nad Bałtykiem, niedaleko Kołobrzegu.

Plaża nad Bałtykiem wyróżniona. Ranking najpiękniejszych plaż 2024

Choć Lonely Planet umieścił plażę Dueodde na duńskiej wyspie Bornholm pod koniec europejskiego rankingu – bo na miejscu 27. – to zdaniem wielu jest to jedna z najlepszych plaż w Europie. Piasek jest tu wyjątkowo drobny, a woda w Bałtyku czysta. W pobliżu brzegu znajduje się także zarówno płytka, jak i głęboka woda – to więc doskonałe miejsce nie tylko dla dorosłych amatorów morskich kąpieli, ale i dla dzieci.

Dueodde rozciąga się na kilka kilometrów po obu stronach południowego krańca wyspy. Plaża zaczyna się w Snogebæk jako wąska – niemal prywatna – plaża dla domków letniskowych. Idąc nią dalej można jednak dostrzec że rozszerza się do szerokości kilkuset metrów. Kończy ją wąska plaża o nazwie Jomfrugård, uważana powszechnie za plażę dla nudystów.

Na najszerszym odcinku plaży Dueodde – podobnie jak na wielu plażach w Polsce – znajduje się wiele wydm i zagłębień, w których można się schronić przed słońcem bądź zdystansować od innych plażowiczów. W tym przypadku docenione bez wątpienia zostały także ułatwienia, które oferuje się turystom. Z głównych parkingów na Fyrvejen i Skrokkegards prowadzą bowiem dwie rampy o długości ponad 500 metrów, które pozwalają zabrać plażowiczom na plażę rower lub wózek oraz wjechać na nią wózkiem inwalidzkim. Co więcej, na parkingu w Fyrvejen znajduje się także mały sklepik, toalety oraz przystanek autobusowy.