Jakie miejsca w Polsce znajdują się na liście UNESCO?

Światowe Geoparki UNESCO są miejscami, w których promuje się i chroni dziedzictwo geologiczne, przyrodnicze i kulturowe, aktywizując przy tym lokalną społeczność. Poza geoparkiem z Polski w środę do prestiżowej listy dołączyło także 17 geoparków, znajdujących się w innych częściach świata.

Jak powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego PIB we Wrocławiu, „państwowa służba geologiczna jest niezmiernie dumna, że Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jako już trzeci geopark z naszego kraju dołączył do Światowej Sieci Geoparków UNESCO”. Podkreśliła także, że szczególne gratulacje należą się przede wszystkim Stowarzyszeniu Kaczawskiemu, zarządzającemu Geoparkiem – od lat prowadziło ono bowiem działania dążące do przystąpienia do grona Światowych Geoparków UNESCO.

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów nie jest jedynym miejscem w Polsce, które znajduje się na liście Światowych Geoparków UNESCO. Uwzględnione są na niej także dodany do listy w 2011 roku Geopark Łuk Mużakowa oraz Geopark Świętokrzyski, który znajduje się na liście od 2021 roku.

Czym są geoparki?

Geoparki są jednolitymi obszarami, które w zrównoważony sposób zwiększają ochronę i wykorzystanie dziedzictwa geologicznego. Sprzyjają one także dobrobytowi ekonomicznemu ludzi tam mieszkających. To obszary, gdzie unikatowe dziedzictwo geologiczne służy jako filar promocji i rozwoju. Działalność geoparku nie ogranicza się jednak wyłącznie do popularyzacji geologii – celem geoparku jest również bowiem promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO – zauważa na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Kaczawskie. „Członkostwo w Sieci Geoparków umożliwia regionom dalszy zrównoważony rozwój, wspiera ochronę dziedzictwa geologicznego, umożliwia wymianę doświadczeń i kontaktów z innymi geoparkami na świecie, a także przyczynia się do promocji pośród krajowych i zagranicznych turystów” – czytamy.

Dla tych, którzy ciekawi są, jak wygląda Kraina Wygasłych Wulkanów, a nie mieli okazji jej odwiedzić, Stowarzyszenie Kaczawskie przygotowało „Przewodnik po geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów w 30 geopunktach”. Jest on za darmo do pobrania na stronie internetowej stowarzyszenia.