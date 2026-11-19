Poprzedni rekord dla obrazu Vincenta van Gogha wyniósł 117,2 mln dol. „Sad z cyprysami” („Orchard with Cypress”) z 1888 r. sprzedano w 2022 r.

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Pół wieku w ukryciu i nowy rekord aukcyjny

Dzieło „Kwitnące kasztanowce” zostało namalowane w 1890 r., pod koniec życia van Gogha we francuskim Auvers-sur-Oise. Jak donosi „The New York Times" nabył je szef nowojorskiej galerii Acquavella Galleries William Acquavella. Płótno sprzedano za rekordową kwotę 190,4 mln dol. Jest to nie tylko najwyższa cena za obraz holenderskiego malarza. „Kwitnące kasztanowce” stały się jednocześnie czwartym najdroższym dziełem sprzedanym na aukcji.

Płótno przedstawia tytułowe drzewa, trzy kobiety w kolorowych strojach spacerujące w ich cieniu oraz mężczyznę idącego ulicą w przeciwnym kierunku. Obraz przez ostatnie pięć dekad pozostawał niedostępny dla szerokiej publiczności. Od 1975 r. należało do rodziny Blaquier-Arrieta, która nie wypożyczała swoich zbiorów na wystawy.

Skomplikowana historia i ugoda przed licytacją

Sprzedaż dzieła do ostatniej chwili stała pod znakiem zapytania ze względu na jego skomplikowaną historię. Niemiecki wydawca żydowskiego pochodzenia Samuel Fischer nabył obraz w Paryżu w 1909 r., a jego rodzina sprzedała go w 1936 r. paryskiemu kolekcjonerowi. Spadkobiercy żądali wycofania wycenianego na 180 mln dol. obrazu z aukcji w Nowym Jorku, twierdząc, że dzieło zostało sprzedane pod przymusem w związku z nazistowskimi prześladowaniami. Domagali się udowodnienia, że obraz został sprzedany po wartości rynkowej i że rodzina spieniężyłaby go niezależnie od ówczesnej sytuacji.

Dzień przed licytacją dom aukcyjny Sotheby's ogłosił, że osiągnięto porozumienie między obecnymi właścicielami dzieła a wszystkimi prawnymi spadkobiercami Samuela Fischera. Prawnik tych ostatnich Gunnar Schnabel powiedział w oświadczeniu dla „New York Times” po sprzedaży: „Rodzina ma nadzieję, że znaczne zainteresowanie społeczne tą sprawą oraz jej szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie mogą dodać otuchy innym rodzinom, które doświadczyły prześladowań w czasach nazistowskich”. Dodał jednak, że nastrój podczas aukcji nie był szampański.

Rekordowe ceny dzieł sztuki

Podczas środowej aukcji w Sotheby’s zlicytowano 12 dzieł za blisko 412 mln dol. Obraz Paula Cézanne'a „Arlequin” sprzedano za ponad 111 mln dol., dzieło Pierra-Auguste Renoira „En Canot (Jeune fille à la barque)” osiągnęło cenę 27,5 mln dol., a płótno Claude'a Moneta „Le Jardin des Tuileries” wylicytowano za 20,23 mln dol.

Wśród innych rekordowych sprzedaży podczas listopadowych aukcji w Nowym Jorku można wymienić obraz „Betonte Ecken” Wassilego Kandinsky’ego, przedstawiciela sztuki abstrakcyjnej. Dzieło zostało nabyte w domu aukcyjnym Christie’s za 85,8 mln dol.