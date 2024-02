Polski festiwal muzyczny wśród najlepszych w Europie. „Szalenie wpływowy”

Dla bywalców Open’era wiadomość o tym, że gdyński festiwal znalazł się w gronie 35 czołowych plenerowych imprez muzycznych w Europie z pewnością nie jest żadnym zaskoczeniem. Już od szeregu lat pod względem organizacji Open’er reprezentuje światowy poziom, przyciągając uczestników nie tylko z krajów sąsiedzkich, ale również całej Europy.

Pod wieloma względami Open’er był pionierski. Jako pierwszy plenerowy festiwal muzyczny w Polsce wprowadził opaski na rękę i bezgotówkowy system płatności w trakcie imprezy. To również właśnie na scenach Open’era wielu artystów, na przykład Blur, zagrało swój pierwszy koncert w Polsce, a czasem jedyny – jak to było w przypadku Prince’a.

Open’er Festival – pierwszy światowej klasy festiwal muzyczny w Polsce

Pierwsza edycja imprezy o nazwie Open Air Festival odbyła się w lipcu 2002 roku w Warszawie na Torze Stegny. Headlinerem był duet The Chemical Brothers, festiwalowicze bawili się na zaledwie dwóch scenach.

Rok później festiwal przeniósł się na Skwer Kościuszki w Gdyni i zmienił nazwę na Open’er Festival, która funkcjonuje do dziś. W 2004 roku wprowadzono formułę dwudniową. W roku 2005 na festiwalu bawiło się już 25 tysięcy osób, a w roku 2006, aby podołać rosnącemu zainteresowaniu imprezą, przeniesiono ją na lotnisko Kosakowo i wydłużono do trzech dni.

Cztery lata później impreza trwała już cztery dni. Organizatorzy stopniowo dodawali kolejne miejsca, w których festiwalowicze mogli spędzać czas między koncertami: strefę mody, silent disco, kawiarnię literacką, scenę teatralną, strefę dla dzieci czy strefę NGO.

Na przestrzeni kolejnych dwóch dekad teren festiwalu powiększył się z 3 do 75 hektarów, publiczność urosła z kilku do grubo ponad 120 tysięcy osób. Przez Open’era przewinęły największe gwiazdy muzyki pop, rap, elektroniki i rocka, między innymi Sex Pistols, Pearl Jam, Prince, Nick Cave and the Bad Seeds, Radiohead, Kanye West, Snoop Dogg, Coldplay, Fatboy Slim, Lauryn Hill, The White Stripes, Massive Attack, Drake czy Björk – by wymienić tylko garstkę z wielu czołowych artystów i zespołów.