W kościele w niemieckim mieście Halberstadt nastąpił kolejny przełomowy moment w wykonywaniu utworu awangardowego amerykańskiego kompozytora Johna Cage’a pod tytułem „Organ²/ASLSP”, uważanym za najdłuższą i zarazem najwolniejszą wykonywaną kompozycję na świecie. Na zmianę dźwięku w trakcie wykonywania utworu miłośnicy Johna Cage'a czekali dwa lata.

John Cage: zmiana dźwięku w najdłuższym i najwolniejszym utworze na świecie

Na organach w katedrze św. Burcharda w niemieckim Halberstadt nieprzerwanie od 2001 roku wykonuje się utwór, którego końca nie usłyszy ani żaden z żyjących obecnie ludzi, ani wiele następnych pokoleń. Jego autorem jest eksperymentalny amerykański kompozytor John Cage, jeden z najbardziej oryginalnych i wpływowych kompozytorów drugiej połowy XX wieku.

Inną, najsłynniejszą kompozycją Cage’a jest utwór „4′33″” z 1947 roku. Potocznie nazywa się go „czterema minutami i 33 sekundami ciszy”, ponieważ zawiera jedynie same pauzy i żadnych nut.

Tytuł utworu „Organ²/ASLSP” to skrót od określenia „As Slow as Possible”, czyli po polsku: „tak wolno, jak to możliwe”. Sugeruje on więc instrument, na jakim należy odegrać utwór, a także sposób wykonania kompozycji.