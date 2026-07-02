Francuski dom mody Louis Vuitton wzmacnia swoją obecność na polskim rynku. Z początkiem lipca rusza oficjalny polski sklep internetowy słynnej marki. Znajduje się w nim pełna oferta Louis Vuitton: od torebek i innych produktów ze skóry, poprzez akcesoria i ubrania, aż po kosmetyki – nową kategorię w portfolio Louis Vuitton.

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Louis Vuitton: W Polsce rusza internetowy sklep marki

Paryski dom mody Louis Vuitton zasłynął na świecie przede wszystkim ze swoich luksusowych torebek w ikoniczne monogramy LV, choć portfolio marki jest znacznie szersze – obejmuje również artykuły domowe i kosmetyki. Francuska marka również w Polsce ma szerokie grono miłośniczek i miłośników.

Pierwszym historycznym momentem było otwarcie w 2013 r. butiku Louis Vuitton w warszawskim luksusowym domu towarowym Vitkac, który działa do dziś. To jak dotąd jedyny stacjonarny sklep francuskiej marki w naszym kraju.

Butik w Vitkacu jest też jedynym miejscem, w którym można osobiście obejrzeć i kupić projekty LV. Teraz, po 13 latach, Louis Vuitton znacznie poszerza swoją ofertę dla swoich polskojęzycznych klientów i klientek, otwierając oficjalny sklep internetowy.

Oficjalne uruchomienie sklepu nastąpiło 2 lipca 2026 r. „To nowy sposób na płynne, łatwe nawiązanie kontaktu z Louis Vuitton” – informują przedstawiciele francuskiego domu mody.

Foto: Materiały prasowe

W polskim e-sklepie Louis Vuitton można też zamówić usługę Mon Monogram, dzięki której klient czy klientka mogą umieścić grawer na wyrobach ze skóry, flakonach perfum czy niektórych elementach biżuterii. Ponadto za pośrednictwem nowego sklepu internetowego można umówić się na prywatną wizytę w warszawskim butiku marki. Usługa Click & Collect umożliwia z kolei zamówienie produktu w sklepie internetowym z odbiorem w butiku.

Foto: Materiały prasowe

La Beauté: nowa kategoria w portfolio Louis Vuitton

Uruchomieniu platformy e-commerce Louis Vuitton towarzyszy wprowadzenie na polski rynek La Beauté – pierwszej w historii marki kategorii kosmetyków, która swój światowy debiut miała w marcu ubiegłego roku. Również ona znalazła się w ofercie sklepu internetowego marki i jest dostępna wyłącznie online.

Kolekcję Louis Vuitton La Beauté stworzyła słynna makijażystka Pat McGrath – dyrektorka kreatywna działu kosmetyków LV. W kolekcji znajduje się 55 odcieni szminek LV Rouge, 10 balsamów do ust LV Baume oraz osiem paletek cieni do powiek LV Ombres.

Foto: Louis Vuitton Malletier

Kolekcję kosmetyków wzbogaciła ostatnio linia kredek do ust LV Crayon, które można łączyć zarówno ze szminkami, jak i balsamami do ust. W sklepie internetowym są dostępne również takie akcesoria kosmetyczne jak pędzle do makijażu, kosmetyczki i etui.

Foto: Materiały prasowe

Marka Louis Vuitton ułatwiła swoim klientkom znalezienie idealnego odcienia szminki lub cieni do powiek dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w sklepie internetowym. Można skorzystać między innymi z wirtualnego narzędzia dopasowywania odcieni poszczególnych kosmetyków w czasie rzeczywistym.