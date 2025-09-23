Najnowsza kolekcja to rodzaj hołdu dla tradycyjnego krawiectwa, w którym najważniejsze są proporcje, precyzja i jakość materiału. Płaszcze o klasycznych liniach, miękkie swetry, starannie skrojone marynarki czy garnitury o wyrafinowanych fasonach – wszystkie elementy kolekcji zostały zaprojektowane tak, by postawić na ponadczasową elegancję, a zarazem – na lekkość i nowoczesność.

Reklama Reklama

Kolekcja Bytom jesień–zima 2025. Marcin Dorociński w roli ambasadora

Kolorystyka kolekcji utrzymana jest w stonowanej, jesiennej palecie. Dominują odcienie brązów, beże i melanżowe szarości, a uzupełnieniem są ponadczasowe wzory – krata Prince of Wales czy charakterystyczny wzór windowpane. To rozwiązania, które przywodzą na myśl brytyjską szkołę krawiectwa, ale zestawiono je z włoską lekkością i swobodą. Najnowsza kolekcja to dowód, że męska elegancja nie musi być zarezerwowana wyłącznie na uroczyste okazje. Może pojawiać się również w na co dzień, dodając pewności siebie i podkreślając indywidualny styl.

Bytom, od ponad 80 lat obecny na polskim rynku, przywiązuje ogromną wagę do tradycji. Zarazem jednak doświadczenie w szyciu garniturów pozwala marce tworzyć ubrania, które odpowiadają na potrzeby współczesnych mężczyzn – ludzi aktywnych, świadomych i ceniących jakość.