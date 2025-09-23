Aktualizacja: 23.09.2025 20:54 Publikacja: 23.09.2025 16:17
Ambasadorem jesiennej kolekcji marki Bytom ponownie został Marcin Dorociński.
Najnowsza kolekcja to rodzaj hołdu dla tradycyjnego krawiectwa, w którym najważniejsze są proporcje, precyzja i jakość materiału. Płaszcze o klasycznych liniach, miękkie swetry, starannie skrojone marynarki czy garnitury o wyrafinowanych fasonach – wszystkie elementy kolekcji zostały zaprojektowane tak, by postawić na ponadczasową elegancję, a zarazem – na lekkość i nowoczesność.
Kolorystyka kolekcji utrzymana jest w stonowanej, jesiennej palecie. Dominują odcienie brązów, beże i melanżowe szarości, a uzupełnieniem są ponadczasowe wzory – krata Prince of Wales czy charakterystyczny wzór windowpane. To rozwiązania, które przywodzą na myśl brytyjską szkołę krawiectwa, ale zestawiono je z włoską lekkością i swobodą. Najnowsza kolekcja to dowód, że męska elegancja nie musi być zarezerwowana wyłącznie na uroczyste okazje. Może pojawiać się również w na co dzień, dodając pewności siebie i podkreślając indywidualny styl.
Bytom, od ponad 80 lat obecny na polskim rynku, przywiązuje ogromną wagę do tradycji. Zarazem jednak doświadczenie w szyciu garniturów pozwala marce tworzyć ubrania, które odpowiadają na potrzeby współczesnych mężczyzn – ludzi aktywnych, świadomych i ceniących jakość.
Ambasadorem jesiennej kolekcji marki Bytom ponownie został Marcin Dorociński. Filmowa narracja kampanii, w której Dorociński jest przewodnikiem, skupia się na idei powrotów – do miejsc i ludzi, którzy kształtują naszą tożsamość. To opowieść o rodzinnych domach, o wspomnieniach, które pozostają w pamięci, i o więziach, które łączą pokolenia. Bytom towarzyszy mężczyznom w ważnych chwilach ich życia – od pierwszego garnituru, przez uroczystości rodzinne, aż po codzienne spotkania zawodowe.
Dzięki tej narracji kolekcja zyskuje dodatkowy wymiar – staje się nie tylko propozycją stylistyczną, ale również nośnikiem wartości. Pokazuje, że ubranie może być mostem między przeszłością a teraźniejszością, a wybór klasycznego płaszcza czy marynarki może być rodzajem hołdu wobec tradycji.
Ten rok jest szczególny – marka Bytom świętuje bowiem jubileusz 80-lecia. Kulminacją obchodów stał się wrześniowy pokaz w warszawskim Zamku Ujazdowskim. Nie była to jednak klasyczna prezentacja najnowszej kolekcji. Najlepiej określić to wydarzenie jako spotkanie światów mody, sztuki i kultury. Na wybiegu pojawili się artyści i ludzie mediów, udowadniając, że moda to forma ekspresji, a poprzez ubranie można przede wszystkim wyrazić siebie.
Sylwetki zaprezentowane w kolekcji podczas pokazu powstały przy współpracy z Vitale Barberis Canonico, jedną z najstarszych tkalni wełny na świecie, od 13 pokoleń prowadzonej przez tę samą rodzinę. Vitale Barberis Canonico od 25 lat współpracuje z marką Bytom.
