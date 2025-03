Nowa kolekcja marki Bytom wiosna-lato 2025: Marcin Dorociński w roli głównej

Wśród polskich firm odzieżowych niewiele jest takich, które mogą równać się z Bytomiem – mówimy wszak o marce, która w tym roku świętuje 80-lecie istnienia. W świecie mody męskiej, w której tradycja i dziedzictwo mają ogromne znaczenie, taka długowieczność to ogromna siła. Bytom wie, jak ją wykorzystać.

Tegoroczny jubileusz to okazja do zaprezentowania unikatowej kolekcji, która podkreśla dziedzictwo marki Bytom, a także – do zaprezentowania kolekcji na sezon wiosna-lato 2025. Tej premierze towarzyszy najnowsza kampania promocyjna, opatrzona hasłem „Celebrujemy ważne dla was chwile wspólnie”, która oddaje filozofię marki – męskość, braterstwo i ponadczasowy styl przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Bytom: Nowa kolekcja wiosna-lato 2025. Powrót do korzeni

Nowa kolekcja Bytomia na sezon wiosna-lato 2025 to ukłon w stronę tradycyjnego krawiectwa i mody formalnej, z której marka jest znana od dekad. Garnitur – symbol klasycznej elegancji i synonim stylowego mężczyzny – pozostaje kluczowym elementem kolekcji. Projektanci inspirowali się połączeniem angielskiego krawiectwa z włoską nonszalancją, niezmiennie dwoma najważniejszymi punktami odniesienia dla mody męskiej. Dominującymi tkaninami są materiały wysokiej jakości – wełna, kaszmir oraz skóra.

Kolorystyka kolekcji jest stonowana i nawiązuje do klasyki męskiej elegancji – dominują granaty, beże i błękity, uzupełnione szarościami. Uwagę przyciąga połączenie głębokiego brązu z granatem, które przywodzi na myśl klimat lat 50. i 60. XX wieku. Współczesny akcent wprowadzają z kolei odcienie groszkowej zieleni oraz khaki, które nadają stylizacjom wyrazistości i nowoczesności. Równie ważnym elementem kolekcji są wzory – powrót do klasycznych prążków, a także deseni takich jak jodełka czy krata windowpane, nadaje kolekcji ponadczasowego charakteru.