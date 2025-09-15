Vistula Jesień/Zima 2025. Stylowa jesień na własnych zasadach

Vistula przez lata kojarzona była przede wszystkim z męskim stylem. Od pewnego czasu to już przeszłość – w ostatnich latach marka przeszła metamorfozę i tworzy swoje kolekcje także z myślą o kobietach. Hasło przewodnie nowej kolekcji na sezon jesień/zima 2025 brzmi „Każdy moment to twój moment”. Kampania towarzysząca premierze podkreśla wagę codziennych sytuacji i decyzji podejmowanych na własnych zasadach i w zgodzie ze sobą. Co Vistula proponuje na najbliższe miesiące?

Vistula: Kobieca elegancja w nowym wydaniu

Kobieca część kolekcji to odwołanie do klasycznych kodów estetycznych, zinterpretowanych na nowo i dostosowanych do aktualnych trendów. Punktem odniesienia stało się tradycyjne krawiectwo męskie, którego język przełożono na kobiecą sylwetkę. Efektem są zestawy oparte na garniturach – formalnych, ale nie „sztywnych” – które łączą siłę formy z wyrafinowaną prostotą.

Foto: Materiały prasowe

Kluczowym elementem kolekcji są także okrycia wierzchnie – płaszcze o prostych liniach, które wpisują się w ponadczasową estetykę, a jednocześnie odpowiadają na współczesne potrzeby funkcjonalności. Uzupełnieniem są dzianiny wykonane z wysokiej jakości materiałów, stanowiące bazę garderoby w sezonie jesienno-zimowym.