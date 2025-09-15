Vistula Jesień/Zima 2025. Stylowa jesień na własnych zasadach

Aktualizacja: 16.09.2025 01:47 Publikacja: 15.09.2025 16:58
Kobieca część kolekcji to odwołanie do klasycznych kodów estetycznych, zinterpretowanych na nowo i dostosowanych do aktualnych trendów.
Foto: Materiały prasowe
Vistula przez lata kojarzona była przede wszystkim z męskim stylem. Od pewnego czasu to już przeszłość – w ostatnich latach marka przeszła metamorfozę i tworzy swoje kolekcje także z myślą o kobietach. Hasło przewodnie nowej kolekcji na sezon jesień/zima 2025 brzmi „Każdy moment to twój moment”. Kampania towarzysząca premierze podkreśla wagę codziennych sytuacji i decyzji podejmowanych na własnych zasadach i w zgodzie ze sobą. Co Vistula proponuje na najbliższe miesiące?
Kobieca część kolekcji to odwołanie do klasycznych kodów estetycznych, zinterpretowanych na nowo i dostosowanych do aktualnych trendów. Punktem odniesienia stało się tradycyjne krawiectwo męskie, którego język przełożono na kobiecą sylwetkę. Efektem są zestawy oparte na garniturach – formalnych, ale nie „sztywnych” – które łączą siłę formy z wyrafinowaną prostotą.
Foto: Materiały prasowe
Kluczowym elementem kolekcji są także okrycia wierzchnie – płaszcze o prostych liniach, które wpisują się w ponadczasową estetykę, a jednocześnie odpowiadają na współczesne potrzeby funkcjonalności. Uzupełnieniem są dzianiny wykonane z wysokiej jakości materiałów, stanowiące bazę garderoby w sezonie jesienno-zimowym.
Foto: Materiały prasowe
Paleta kolorystyczna koncentruje się wokół stonowanych odcieni beżu, szarości i brązu, które są uzupełniane akcentami w kolorze bordo i kobaltu. Dzięki temu kolekcja łączy klasykę z subtelną nowoczesnością, pozostając propozycją zarówno do pracy, jak i na mniej formalne okazje.
Foto: Materiały prasowe
Kolekcja męska podtrzymuje wierność tradycji elegancji, jednocześnie dopasowując się do oczekiwań współczesnego odbiorcy. Dominują ponadczasowe kolory, a więc szarości, czernie, granaty i brązy, to buduje spójny i uniwersalny charakter linii. Podstawą pozostaje styl formalny, ale Vistula stawia na wszechstronność.
Foto: Materiały prasowe
Mężczyźni mogą sięgnąć po klasyczne garnitury przeznaczone na szczególne okazje, takie jak ślub czy spotkania biznesowe, ale też po elementy, które sprawdzą się na co dzień, zapewniając komfort i styl w mniej oficjalnych sytuacjach.
Foto: Materiały prasowe
W kolekcji wykorzystano tkaniny takie jak wełna (także merino), kaszmir oraz mieszanki z dodatkiem wiskozy czy cupro. Te materiały nie tylko świetnie wyglądają, ale także zapewniają funkcjonalność i komfort, co w sezonie jesienno-zimowym jest kluczowe.
Foto: Materiały prasowe
