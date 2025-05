Chodzi o markę kosmetyków o nazwie Jiu Jiu, której właścicielem jest tajwańska firma Dijia Co. W grudniu 2023 roku koncern Prada Group złożył w tajwańskim urzędem ds. własności intelektualnej pozew przeciwko rejestracji marki Jiu Jiu. Strona włoska twierdziła wówczas, że zarówno logotyp, jak i nazwa marki są zbyt podobne do znaków towarowych Miu Miu, które również są zarejestrowane na Tajwanie.

Zdaniem przedstawicieli Miu Miu te podobieństwa mogą wprowadzać w błąd klientów. Strona tajwańska odpierała te zarzuty, twierdząc, że nazwy i logotypu obydwu marek wystarczająco różnią się między sobą, zarówno fonetycznie, jak i wizualnie.

Miu Miu kontra Jiu Jiu: spór o nazwę

Ostatecznie tajwański urząd ds. własności intelektualnej zadecydował, że argumenty Miu Miu są bezpodstawne. Mimo że obydwie marki mają w swoich ofertach podobne produkty, to przyznano rację Jiu Jiu, która może kontynuować działalność.

Jak ustalił branżowy serwis The Fashion Law, urzędnicy zauważyli też, że strona włoska nie przedstawiła wystarczających materiałów dowodowych. Prawnicy Prada Group zaprezentowali jedynie wizerunki ubrań i dodatków, udowadniając pozycję marki w sferze luksusowej mody – ale nie kosmetyków.

Zdaniem obserwatorów sporu między Miu Miu a Jiu Jiu stanowi on przykład tego, jak złożony jest problem własności intelektualnej, z jakim mają do czynienia marki luksusowe. Na Tajwanie i ogólnie – w tej części świata – powstaje coraz więcej wyrobów z górnej półki. Wiele z nich to niemal wierne kopie produktów zachodnich marek.

Decyzja tajwańskiego urzędu ds. własności intelektualnej udowadnia jednocześnie, że renoma jakiejś marki luksusowej nie wystarczy do tego, aby wygrać prawną batalię o nazwę czy logotyp bez uwzględnienia kategorii produktów, której dotyczy spór, a także charakterystyki regionu, w którym się on toczy. Kluczowe okazuje się w tej kwestii to, jak markę postrzegają sami klienci w konkretnej części świata.