Słynny producent butów musi zmienić nazwę. Przegrana z amerykańskim gigantem

Australijska marka Ugg Since 1974 – producent niezwykle popularnych butów z owczej skóry – musi zmienić nazwę. Australijski producent przegrał prawną batalię z amerykańskim gigantem, koncernem Deckers Brands, który wywalczył dla siebie prawo do używania nazwy „Ugg”.

Wiele klientek z pewnością kojarzy charakterystyczne buty Ugg z owczej skóry, na które moda od wielu lat wraca właściwie w każdym sezonie jesienno-zimowym. Ich nazwa nawiązuje do słowa „ugly”, czyli „brzydki”. Ciepłe i wygodne buty zyskały ogromne grono wiernych fanek wśród miłośniczek mody czy gwiazd.

Bardzo podobne wersje tych butów produkują dwie firmy: australijska marka UGG Since 1974 i amerykański koncern obuwniczy Deckers Brands, posiadający w swoim portfolio markę o nazwie UGG. Właśnie dobiegła końca prawna batalia między obydwiema firmami. Przedmiotem sporu było prawo do używania nazwy „Ugg” – kluczowego elementu identyfikacji kultowych butów.

Amerykański sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść amerykańskiego giganta. W rezultacie marka UGG Since 1974 będzie musiała usunąć słowo „Ugg” ze swojej nazwy i skrócić ją do „Since 74” we wszystkich krajach, w których jest obecna – z wyjątkiem Australii i Nowej Zelandii. Deckers zachował prawo do używania nazwy „Ugg” na wszystkich rynkach, w których działa.