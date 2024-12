Słynny dom mody ma problemy z fiskusem. Spór o dziesiątki milionów euro

Kering w sporze z włoskim fiskusem

To nie pierwszy raz, kiedy koncern Kering musi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozliczeń podatkowych z włoskimi władzami podatkowymi. W 2019 roku dobiegło końca podobne dochodzenie, wówczas dotyczyło ono marki Gucci. Sprawę rozstrzygnięto na niekorzyść Keringa.

Włoscy urzędnicy ustalili, że w latach 2011-2017 marka Gucci unikała płacenia podatków, których łączna wysokość wyniosła gigantyczne 1,4 miliarda euro. Po długich negocjacjach Kering zapłacił Włochom 1,25 miliarda euro.

W trakcie śledztwa ustalono, że koncern Kering uciekł się w tamtym okresie do rozwiązania polegającego na tym, że sprzedaż wyrobów Gucci we Włoszech odbywała się za pośrednictwem firmy Luxury Goods, zarejestrowanej w Szwajcarii. Dlaczego akurat tam? W Szwajcarii obowiązują niższe podatki dla przedsiębiorstw.

Podobna historia, tym razem dotycząca marki Bottega Veneta, miała swój finał w 2022 roku. Spór Keringa z włoskim fiskusem zakończył się wypłatą przez francuskiego giganta Włochom prawie 187 milionów euro.

Podobnie jak w przypadku marek Bottega Veneta i Gucci, również dom mody Alexander McQueen sprzedaje swoje wyroby we Włoszech za pośrednictwem firmy Luxury Goods. To właśnie w tym fakcie włoscy urzędnicy doszukują się źródła nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych brytyjskiego domu mody. Ich zdaniem marka Alexander McQueen powinna płacić podatki we Włoszech, a nie w Szwajcarii.