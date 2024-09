Nowy trend z Tik Toka opanowuje lotniska na świecie. Władze zabrały głos

Dla tych, którzy lubią publikować zdjęcia na swoich profilach w mediach społecznościowych, bodaj najbardziej znienawidzony moment podróży stał się doskonałą okazją do tworzenia stylowych „martwych natur”. Na zdjęciach w duchu „TSA tray aesthetic” widnieje to, co (teoretycznie) autor lub autorka fotografii zabrali ze sobą w podróż samolotem.

W mediach społecznościowych pojawiły się nawet filmiki instruktażowe na temat tego, jak stworzyć dobrą kompozycję i zrobić zdjęcie wpisujące się w trend „TSA tray aesthetic”. Warto dodać, że twórcy tych poradników apelują, aby przede wszystkim nie blokować kolejki do kontroli i zejść ze swoją tacką na bok. Sugerują też, aby stworzyć kilka takich kompozycji i potem wybrać to najlepsze zdjęcie, które trafi na TikToka czy Instagram.

Innym twórcom podróżowanie w ogóle nie jest potrzebne do tego, by tworzyć swoje „martwe natury” w stylu lotniskowej kontroli bezpieczeństwa. Wystarczy szary pojemnik o prostokątnym kształcie i estetycznie ułożona zawartość – i takie zdjęcia można też tworzyć w domu, co oczywiście także ma miejsce.

Pojemnik do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku jako nowy symbol statusu

Przedmioty, które w trakcie kontroli na lotnisku trzeba wyjąć z bagażu podręcznego, to różnego rodzaju gadżety, czasem modne i całkiem stylowe. Chodzi między innymi o markową biżuterię i zegarki, smartfony, słuchawki, laptopy, aparaty fotograficzne, buty czy perfumy.

Dlaczego nie stworzyć z tego wszystkiego unikatowej kompozycji, prezentującej estetyczny gust, zainteresowania i osobowość autora — i pochwalić się nią na swoich social mediach? W rezultacie trend nieco się rozwinął i kompozycje na tackach nie sprowadzają się do przedmiotów, które obowiązkowo muszą przejść osobną kontrolę.

Do przedmiotów tych z czasem dołączyły okulary, torebki i inne akcesoria znanych marek, a także ambitne książki i czasopisma. Często na zdjęciach widać też paszporty i karty pokładowe, aby nie było wątpliwości, że cała kompozycja to podręczny zestaw podróżnika, który przygotowuje się do lotu.