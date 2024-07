W Chinach marka posiada 420 sklepów. Dla porównania, Zara ma ich w tym kraju niecałe sto, zaś H&M – około trzystu. Urban Revivo zamierza powtórzyć sukces, jaki odniósł w ojczyźnie – i zwiększyć swoją obecność w amerykańskich i europejskich miastach.

Jak zapowiedział Leo Li, pierwsze sklepy w Europie zostaną otwarte w 2025 roku, ma być ich ponad 20, a w kolejnych latach – jeszcze więcej. Jeżeli marka odniesie sukces, wejdzie ze sprzedażą swoich wyrobów również do internetu.

Urban Revivo: chińska marka odzieżowa chce zdobyć serca młodych klientów w Europie

Leo Li stworzył markę Urban Revivo w 2006 roku – w tym samym okresie, gdy Zara otworzyła swój pierwszy sklep w Chinach. Co ciekawe, inspiracji dostarczyła mu właśnie hiszpańska marka – a konkretnie wygląd i oferta tokijskiego sklepu Zary.

Leo Li był pod tak dużym wrażeniem sklepu, że zwrócił się do Zary z ofertą nawiązania współpracy franczyzowej. Otrzymał odpowiedź odmowną, co skłoniło go do stworzenia własnej marki.

W rozmowie z Nikkei Asia Li stwierdził, że klienci w Chinach mają bardzo różne preferencje co do mody. Twórca Urban Revivo ma nadzieję, że popularność jego marki na Zachodzie przysporzy jej więcej klientów wśród Chińczyków, którzy silnie inspirują się zachodnimi trendami.

Czy dzięki swoim efektownym sklepom marce Urban Revivo uda się zdobyć serca młodych europejskich konsumentów, którzy częściej kupują ubrania przez internet? Ze sporą dozą pewności stwierdzić, że przynajmniej początkowo miejsca te będą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, którzy bardzo cenią ciekawe doświadczenia, które sprawiają, że zakupy stają się atrakcyjnym sposobem na spędzanie wolnego czasu.