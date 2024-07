Najmłodsze linie lotnicze na świecie stawiają na luksus. Pokaz mody na pokładzie

Riyadh Air to nazwa nowej saudyjskiej linii lotniczej, drugiego narodowego przewoźnika z tego kraju, po liniach lotniczych Saudia. Aby zachęcić pasażerów do skorzystania ze swoich usług, szefowie linii Riyadh Air postanowili zlecić zaprojektowanie kolekcji eleganckich uniformów dla personelu pokładowego. Ma to podwyższyć standard obsługi pasażerów, a co za tym idzie – sprawić, by podróż samolotami Riyadh Air stała się bardziej ekskluzywnym doświadczeniem.

Riyadh Air: Saudyjskie linie lotnicze na tygodniu mody w Paryżu

W przypadku linii lotniczej Riyadh Air określenie „wysokie krawiectwo” (fr. haute couture) nabiera nowego znaczenia. Uniformy dla stewardess i stewardów założonego w 2023 roku saudyjskiego przewoźnika zaprojektował projektant Mohammed Ashi, twórca marki Ashi Studio. Kostiumy zaprezentowano w trakcie niedawnego tygodnia mody haute couture w Paryżu.

Zgodnie z intencją projektanta, uniformy nawiązują do „złotej ery” lotów pasażerskich, która przypadała na lata 50. i 60. ubiegłego wieku. Obowiązkowym ubiorem stewardess (wówczas były to wyłącznie kobiety) były nienaganne uniformy.

Riyadh Air chce wynieść stroje dla stewardess i stewardów na równie wysoki poziom, ale w nowoczesnej i zdecydowanie luksusowej odsłonie. „To nie są »uniformy« personelu pokładowego, to moda pokładowa” – opisał nową kolekcję Tony Douglas, prezes Riyadh Air, w trakcie niedawnej konferencji prasowej w Paryżu.