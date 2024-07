Gwiazdy już od dobrych kilku lat coraz chętniej sięgają po kreacje ślubne, które nie są standardowymi, białymi sukniami. Wymieńmy chociażby Amal Clooney w minimalistycznym kombinezonie Stelli MacCartney czy Solange Knowles i gwiazdę „Gry o tron” Sophie Turner, które wzięły ślub w podobnych kostiumach.

Z kolei Prianka Chopra postawiła z kolei na dwuczęściowy, lekko odsłaniający brzuch kostium z wydekoltowanym topem i spodniami. Takie i wiele innych projektów coraz chętniej wybiera — na przykład sukienki mini czy kreatywne kostiumy z nietypowymi ozdobami oraz biżuterią, która ma niewiele wspólnego z dyskretnymi łańcuszkami i kolczykami.

Generacja Z do ślubu woli nietypowe kreacje

Marki odzieżowe zdążyły już zareagować na rosnące zapotrzebowanie młodych przyszłych panien młodych na nietypowe i oryginalne kreacje ślubne. Nietuzinkowe suknie, sukienki, kombinezony, dwuczęściowe komplety marynarek ze spódnicami lub spodniami we wszystkich długościach pojawiły się w ofertach bardzo wielu marek.

Kolekcje ślubne zaczęły tworzyć takie domy mody, które wcześniej nie wkraczały zbyt śmiało w tę sferę — na przykład Jacquemus czy Collina Strada. Osobne kategorie ubrań zaprojektowanych z myślą o ślubie i weselu wprowadziły do swoich ofert również takie sieciówki jak Reformation, Abercrombie & Fitch, ASOS, Forever 21 czy Shein.

Wiele z tych marek oferuje kostiumy, które z powodzeniem można założyć na wiele innych okazji oprócz własnego ślubu, co również jest znakiem czasów. O to zresztą chodzi przyszłym pannom młodym: kostium ślubny powoli przestaje być wyjątkową kreacją, którą zakłada się tylko raz w życiu — to się po prostu nie opłaca.

Efekt? Autorzy najnowszego raportu pod tytułem „Global Bridal Wear Market Industry” prognozują, że wartość globalnego rynku kreacji ślubnych będzie rósł w tempie 3,5 procenta rocznie, aby w 2030 roku osiągnąć 83,5 miliarda dolarów.